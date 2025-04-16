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Вартість золота досягла нового рекорду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вартість золота досягла нового рекорду
Ціни на золото зросли
колаж: glavcom.ua

Цього року дорогоцінний метал зріс більш ніж на 20%

Золото знову оновило рекорд – 16 квітня його ціна зросла на 2% і досягла $3 297 за унцію, перевищивши попередній історичний максимум, зафіксований днем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зростання вартості золота пов’язують з рішенням президента США Дональда Трампа ініціювати розслідування, яке може призвести до відкриття нового етапу глобальної торговельної війни.

Вартість золота досягла нового рекорду фото 1

У матеріалі йдеться, що цього року дорогоцінний метал зріс більш ніж на 20% і досяг серії рекордно високих показників. Трейдери також роблять ставку на те, що цього року Федеральна резервна система знизить ставку щонайменше тричі. Пом'якшення грошово-кредитної політики загалом позитивне для дорогоцінного металу.

Нагадаємо, глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

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Теги: тарифи ціни золото

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