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НАЗК заявляє про проблеми з якістю реєстрів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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НАЗК заявляє про проблеми з якістю реєстрів
Дмитро Соколов: Якість наших реєстрів є не дуже доброю
фото з відкритих джерел

Соколов: Багато інформації у державних реєстрах є або нерелевантною, або застарілою

Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК Дмитро Соколов зазначив, що якість державних реєстрів не дуже добра. За його словами, багато інформації в них є нерелевантною або застарілою. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Депутати ховають свої статки просто у Верховній Раді. НАЗК б’є тривогу».

Згідно з запропонованими нардепом Сергієм Власенком правками в законодавство щодо електронного декларування, суб’єкт декларування звільняється від відповідальності у випадку, якщо НАЗК не може автоматично завантажити необхідні відомості до форми декларації або якщо в реєстрах виявляються певні розбіжності.

Дмитро Соколов на це відповів: «З власного досвіду можу сказати, що якість наших реєстрів, якщо ви самі з ними стикались, є не дуже доброю. Багато інформації в них є або нерелевантною, або застарілою. Але у тій мірі, у якій НАЗК має автоматизований доступ до всіх цих реєстрів, ми цю можливість реалізували. При цьому намагаємося забезпечити максимально можливий комфорт при заповненні декларацій, створюючи допоміжні інструменти».

Соколов зазначив, що НАЗК ініціювало законодавчі зміни, спрямовані на спрощення процесу декларування. Зокрема,  декларантам більше не потрібно вказувати всі рахунки із точними сумами коштів, а достатньо лише зазначити фінансову установу, в якій розміщені їхні активи.

«І ми надсилали листа на Верховну Раду, де зазначали, що готові винести на громадське обговорення якісь певні строки проведення моніторингу способу життя, аби зберегти баланс між дотриманням прав самих суб'єктів і ефективністю цього механізму. Але це робиться шляхом змін до порядку проведення моніторингу, для цього не потрібно проводити зміни до закону», – додав керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК.

До слова, народні депутати за допомогою правок у законопроєкті про посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) хочуть позбавитися контролю над своїми статками та суттєво обмежити механізм моніторингу способу життя.

Також повідомлялося, що народні депутати пропонують обмежити перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції лише періодом перебування держслужбовців на посаді. Це суттєво заважатиме НАЗК виявляти корупцію та недоброчесність.

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Теги: декларація НАЗК

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