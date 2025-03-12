Шмигаль розповів про перші результати реформи МСЕК

Замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень

Реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яка розпочалася з 1 січня цього року, принесла перші позитивні результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

Премʼєр розповів, що провів нараду з міністром охорони здоров'я, міністром соціальної політики, представниками Мінекономіки та директором Держслужби зайнятості.

«Заслухали Міністерство охорони здоровʼя щодо виконаної роботи у своєму напрямку. Замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучені понад 1,4 тис. експертних команд із 6,6 тис. медпрацівників усіх необхідних спеціальностей. Завдяки цифровізації процесу в пацієнтів тепер нема потреби збирати велику кількість довідок від різних лікарів», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2024 року було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Як повідомлялося, Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків.

До слова, у Києві поліцейські затримали члена ВЛК, який за $2 тис. «малював» призовнику діагноз щодо непридатності до служби в зоні бойових дій.