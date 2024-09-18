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Мінсоцполітики зменшило соціальні видатки у 2025 році: названо причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мінсоцполітики зменшило соціальні видатки у 2025 році: названо причину
Майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами
фото: Unsplash

Дарія Марчак: «Бюджет наступного року буде очевидно складним»

У державному бюджеті на 2025 рік зменшено видатки на соціальну сферу. Це зумовлено непростою фінансовою ситуацією й обмеженістю фінансового ресурсу, який на надають міжнародні партнери. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, передає «Укрінформ».

«На наступний рік поки що у нас закладено зменшення видатків на соціальні виплати. І це зумовлено тим, що фінансова ситуація і фінансовий ресурс на наступний рік буде ще більш обмеженим, ніж у поточному році», – пояснила посадовиця.

Вона зауважила, що майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами. І це здебільшого не грантові кошти, а кредитні, тобто фактично Україна це фінансує в борг.

«Обсяг цієї підтримки обмежений. Ми розуміємо, що зможемо профінансувати потреби в соціальних допомогах, видатки на протезування, на соціальні послуги. Але для того, щоб ми допомогли всім, кому це найбільше потрібно, ми будемо працювати над ще більшою адресністю, бо це єдина запорука того, що грошей в наступному бюджеті вистачить на соціальні виплати», – наголосила Марчак.

Так, Мінсоцполітики проводитиме перевірку фінансового та майнового стану громадян при наданні їм і соціальних виплат і послуг.

Щодо пенсій у наступному році, то, за словами Марчак, дискусія ще триває.

«Ключове, що потрібно знати нашим громадянам, це те, що соціальна допомога і виплата пенсій будуть здійснюватися. Держава не відступить від своїх зобов'язань. Ми всі розуміємо, що підтримка найбільш вразливих категорій громадян і пенсіонерів, які не мають інших джерел доходів, є обов'язком і відповідальністю держави. Але бюджет наступного року буде очевидно складним», – підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.

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Теги: соцвиплати Держбюджет Міністерство соціальної політики фінансування

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