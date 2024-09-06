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Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді відповів на запитання про соцвиплати
фото: Денис Шмигаль, Facebook

Денис Шмигаль: «Усі люди, які потребують субсидії, отримують їх і будуть отримувати у повному обсязі. Ми як держава ці зобов'язання виконуємо. Коштів у бюджеті достатньо»

У бюджеті достатньо коштів на виплату субсидій українцям, тож усі, хто потребує такої допомоги, отримуватимуть виплати у повному обсязі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«Наша субсидіарна політика ніяк не змінюється: всі люди, які потребують субсидії, отримують їх і будуть отримувати у повному обсязі. Ми як держава ці зобов'язання виконуємо. Коштів у бюджеті достатньо», – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що в Україні запроваджено проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Людям, які мають право на зазначені виплати, повідомлення про це надходять автоматично.

«Сьогодні ця послуга цифровізована. І люди, які мають право на субсидію, отримують повідомлення про це і запрошення прийти і оформити допомогу», – додав Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню зарплату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисяч гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

До слова, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.  

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Теги: субсидія соцвиплати бюджет Держбюджет Україна пенсія Денис Шмигаль

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