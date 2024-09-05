Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня

Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»

За словами Шмигаля, перед новими міністрами постануть нелегкі завдання, але їхній досвід допоможе у реалізації стратегічних цілей України

Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині. Верховна Рада підтримала призначення нових членів Уряду. Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян. Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Німеччині важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом. «Главком» зібрав головні новини 3 вересня, аби ви були в курсі подій.

Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині

Військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога.

«А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію», – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що було кілька варіантів розвитку подій – позитивний та складніший, при якому потрібно виконати мінімум.

Призначення нових членів Уряду

Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів Уряду. Перед новими міністрами постануть нелегкі завдання, але їхній досвід допоможе у реалізації стратегічних цілей України. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів уряду... Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави. Бажаю наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України», – написав він у Telegram.

Шмигаль нагадав сьогоднішні призначення нових членів Уряду:

Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини

Сьогодні, 5 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з офіційним візитом в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

За його словами, під час зустрічі обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами.

Умєров нагадує, що наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025.

Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено

У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу, який росіяни здійснили 3 вересня. Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок цієї атаки загинули 55 людей, постраждали – 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.

Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян

Колишній тимчасово виконувач обов’язків директора державного підприємства Міністерства оборони «Оборонавторемсервіс» Валентин Слободянюк фігурує у кримінальному провадженні щодо декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, експосадовець у щорічних е-деклараціях за 2022-2023 роки зазначив про володіння елітним автомобілем Ferrari Roma, 2020 року випуску вартістю 6,46 млн грн. Слободянюк вказав, що володіє цією автівкою з початку травня 2022 року.

Натомість слідство називає колишнього посадовця фіктивним власником Ferrari. За матеріалами справи, справжніми володільцями коштовного спорткару є двоє громадян Росії, котрі мешкають у Євросоюзі. Вони ж вийшли на Слободянюка, коли той ніде не працював, і за грошову винагороду запропонували йому безоплатно розмитнити Ferrari на території України. Нагадаємо, що відповідні зміни до Податкового кодексу народні депутати внесли у березні 2022 року. Це дозволило безкоштовно розмитнити авто з ЄС.

Як з’ясували правоохоронці, 30 квітня 2022 року згадані росіяни купили синю Ferrari Roma, 2020 року випуску в автосалоні німецького міста Вегберг. Вартість покупки склала 210 тис. євро. На початку травня того ж року громадянин Польщі завіз спорткар росіян в Україну для розмитнення. Саме Валентин Слободянюк (на той час мав прізвище Штика і змінив його навесні 2023 року) допоміг провести оборудку з безкоштовним розмитненням автівки росіян.

Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині

Під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Ми показуємо, що будь-яка їхня територія (РФ, – ред.) не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці, як росіяни, які приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися», – наголосив глава держави.

За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.