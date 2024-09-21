Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи

Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії

Планується відкрити нові консульські установи для захисту прав та інтересів громадян України

Україна планує відкрити нові консульства у сусідніх країнах. Йдеться насамперед про Словаччину та Румунію. Про це йдеться на Facebook-сторінці українського МЗС.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії. Планується відкрити нові консульські установи для захисту прав та інтересів громадян України.

«Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не лише підтримують Україну в її боротьбі за суверенітет, а й готові активно залучатися до процесу повоєнного відновлення нашої країни», – зазначили у МЗС.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко озвучив імена потенційних кандидатів на посади заступників нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Також Андрій Сибіга заявив про відкликання з Грузії Михайла Харишина, тимчасово повіреного у цій країні. Причина – «повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює». Жодних інших пояснень новий шеф української дипломатії не навів.