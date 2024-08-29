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Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
Ексміністра було прооперовано після поранення
фото: Facebook/Ірина Геращенко

Про поранення та операцію Омеляна у соцмережі повідомила його соратниця, нардепка Ірина Геращенко

На Куп'янському напрямку внаслідок обстрілу КАБом було поранено ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Зокрема, ворог вдарив по позиції батальйону Омеляна двома КАБами. Як зазначила Геращенко, ексміністра вже прооперували після поранення. Його стан задовільний

«Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України», – зазначив він.

За словами Геращенко, ексміністр з перших днів повномасштабної війни перебуває на передовій.

Геращенко повідомила про поранення Омеляна
Геращенко повідомила про поранення Омеляна
скріншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію політики щодо ветеранів.

До слова, військовий з 24-го батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр, який втратив ногу, вважає, що найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.

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Теги: Володимир Омелян Ірина Геращенко поранення міністр війна

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