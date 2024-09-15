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Скільки українців мобілізаційного віку живуть у Польщі: глава МЗС озвучив цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Скільки українців мобілізаційного віку живуть у Польщі: глава МЗС озвучив цифру
Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії
фото: mfa.gov.ua

Сибіга наголосив, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування

У Польщі нині проживають приблизно 300 тисяч громадян України – чоловіків мобілізаційного віку. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, передає кореспондент «Главкома»

За словами міністра, Україна і Польща перебувають у тісному діалозі, зокрема, щодо проєкту з підготовки на польській території військового підрозділу, що формуватиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).

«І цей проєкт, мені здається, буде дуже важливим із точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, у Польщі на сьогоднішній день проживає близько трьохсот тисяч громадян – чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном – близько мільйона. І це теж про справедливість», – сказав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном. 

Також очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Як відомо, з 1 липня 2024 року у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

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Теги: Польща міністр військові Україна батьки переговори Андрій Сибіга дитина

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