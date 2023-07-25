Німеччина запустила федеральну програму з пошуку житла для українців

Німеччина все частіше стикається зі складнощами розміщення біженців

Цифрова платформа пропонує біженцям з України можливість знайти безпечне житло у Німеччині

Українцям, які вимушено переїхали до Німеччини, значно простіше буде знайти житло. У країні запустили федеральну програму з пошуку житла. Про це повідомляє німецько-українська асоціація Ukrainian Future на своїй сторінці у Facebook. Українці зможуть на онлайн-платформі обирати варіанти квартир та залишати свої заявки для оренди житла.

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На сторінці проєкту зазначається, що Німеччина все частіше стикається зі складнощами розміщення біженців.

«Нескінченний потік біженців з України вимагає нового підходу до питання житла. Тому разом із Федеральним міністерством внутрішніх справ та некомерційною організацією ProjectTogether компанія Wunderflats запустила кампанію HelpingWalls (Helfende Wände)», – зазначається на сторінці сервісу.

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Цифрова платформа пропонує біженцям з України можливість знайти безпечне житло у Німеччині. Сервіс доступний українською та російською мовами.

Так, біженці, які хочуть знайти житло у Німеччині, можуть подати заявку на сторінці проекту helfendewaende.de. За цим посиланням можна:

шукати житло і відправити заявку;

прослідкувати статус усіх заяв на пошук житла;

якщо заявка буде прийнята орендодавцем, біженець отримає ще один запит на підтвердження зацікавленості;

обмінятись контактами та погодити усі деталі перед заселенням.

Також на платформі для українських біженців пропонуються варіанти житла за оплату та безплатне проживання.

Нагадаємо, у 2022 році жителі Німеччини пожертвували понад €1 млрд на екстрену допомогу постраждалим від війни в Україні. Це абсолютний рекорд пожертвувань у відповідь на одну надзвичайну ситуацію, зафіксований за всю історію країни.

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Раніше стало відомо, що через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців.

До слова, Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.