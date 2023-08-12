Вартість борщового набору стрімко обвалилася

Площі під насадженнями овочів цього року були збільшені практично вдвічі

В Україні стрімко знизилася вартість овочів борщового набору. Це пов’язано зі значним збільшенням площі земель під овочами цього року. Про це інформує найбільший на заході України ринок «Шувар», що у Львові, пише agronews.ua.

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«Згідно зі свідченням виробників «Шуварз фемелі», а також операторів майданчика для торгівлі з авто ринку «Шувар» з метою запобігання дефіциту продукції по даних товарах площі під насадженнями цього року були збільшені практично вдвічі. Таким чином ринок достатньо насичений продукцією, не відчуваємо дефіциту, а ціна, відповідно, обвалилася», – йдеться у повідомленні представників ринку.

Рекордсменами з падіння ціни виявилися капуста, цибуля та морква:

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цибуля на «Шуварі» продається по 13 грн/кг,

білоголова капуста – від 6 до 7 грн/кг,

морква – по 10 грн/кг,

картопля – 6-10 грн/кг,

буряк – 8 грн/кг.

Як повідомлялося, середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча.

До слова, у супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують.