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Вартість борщового набору стрімко обвалилася

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вартість борщового набору стрімко обвалилася
Буряк, морква та цибуля значно подешевшали
фото з відкритих джерел

Площі під насадженнями овочів цього року були збільшені практично вдвічі

В Україні стрімко знизилася вартість овочів борщового набору. Це пов’язано зі значним збільшенням площі земель під овочами цього року. Про це інформує найбільший на заході України ринок «Шувар», що у Львові, пише agronews.ua

«Згідно зі свідченням виробників «Шуварз фемелі», а також операторів майданчика для торгівлі з авто ринку «Шувар» з метою запобігання дефіциту продукції по даних товарах площі під насадженнями цього року були збільшені практично вдвічі. Таким чином ринок достатньо насичений продукцією, не відчуваємо дефіциту, а ціна, відповідно, обвалилася», – йдеться у повідомленні представників ринку.

Рекордсменами з падіння ціни виявилися капуста, цибуля та морква:

  • цибуля на «Шуварі» продається по 13 грн/кг,
  • білоголова капуста – від 6 до 7 грн/кг,
  • морква – по 10 грн/кг,
  • картопля – 6-10 грн/кг,
  • буряк – 8 грн/кг.

Як повідомлялося, середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча. 

До слова, у супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують.

Теги: ціни ринок урожай овочі

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