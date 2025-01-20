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Нові правила субсидій: хто отримає пільги на комуналку у 2025 році

Олена Курашина
glavcom.ua
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Нові правила субсидій: хто отримає пільги на комуналку у 2025 році
Пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом
фото з відкритих джерел

Державна допомога буде доступна виключно сім'ям, чий сукупний дохід недостатній для самостійної оплати комунальних рахунків

У 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що на забезпечення програми пільг і субсидій у державному бюджеті передбачено 42,3 млрд грн. Нововведення мають підвищити адресність допомоги та створити рівні умови для всіх громадян.

Згідно з новими правилами, допомогу отримають лише ті сім’ї, які неспроможні самостійно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. Водночас пільги зберігаються для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, однак із 1 січня 2025 року враховуватиметься і дохід їхніх родин.

«Протягом 2025 року пільги на ЖКГ мають надаватись за єдиним підходом і критеріями: із врахуванням доходу сім’ї та її спроможності оплачувати комунальні послуги самостійно», – зазначили в міністерстві.

Для сімей, які вже отримували пільги до кінця 2024 року, нові правила почнуть діяти після завершення опалювального сезону 2024/2025. Ті ж, хто звернеться за субсидією з 1 січня, одразу підпадатимуть під дію нової системи.

Окрім того, уряд акцентує увагу на раціональному використанні монетизованих пільг. Споживачів закликатимуть витрачати кошти, виділені державою, виключно на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мінсоцполітики зазначили, що раніше випадки нецільового використання субсидій спричиняли накопичення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури.

Запровадження єдиних критеріїв дозволить зменшити бюджетні витрати в умовах війни та підтримати тих громадян, які дійсно потребують допомоги.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

Теги: ЖКГ субсидія бюджет держава комуналка

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