Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував нову схему

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував нову схему
Гетманцев хоче кардинально переглянути підхід до підрахунку пенсій та прожиткового мінімуму
фото: glavcom.ua

Нардеп: «Ми маємо виправити несправедливу пенсійну систему, яка фактично краде у людей гроші»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що пенсійну систему в Україні потрібно докорінно змінювати. За його словами, за один рік забезпечити європейські пенсії неможливо, втім, держава може показати чіткі кроки. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Ми не маємо гратися в дешевий популізм, ми маємо пропонувати виборцям те, що є реальним. Так, ми не можемо забезпечити європейські пенсії за один рік. Але можемо показати кроки, як це зробити, як розпочати процес наближення та скорочення розриву. Ми маємо виправити несправедливу пенсійну систему, яка фактично краде у людей гроші», – наголосив нардеп.

Гетманцев зазначив, що пенсійна реформа є надзвичайно складною, адже для її реалізації потрібні значні фінансові ресурси. Водночас, за його словами, в Україні в тіньовій економіці перебуває близько трильйона гривень, і саме ці кошти держава могла б спрямувати на суспільне благо.

«І щодо пенсій ідеться не тільки про другий рівень, а й про перший. Я кажу про солідарну систему. Якщо людина виходить на пенсію зараз, то у нас коефіцієнт заміщення (між зарплатою та пенсією, яку ти отримуєш) – в межах 30%. А у Європі, в нормальних країнах – це 40% мінімум. Це треба змінити через коригування показника ваги страхового стажу, середньої зарплати, що беруться для розрахунку пенсії», – пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев додав: «Індексація пенсії – це взагалі жах. Ми індексуємо згідно з показниками 2017 року, виходячи зі складної формули, яка поєднує інфляцію, середню заробітну плату за роки… Ця формула – нечесна, бо чесно просто брати зростання середньої заробітної плати і відповідно збільшувати пенсії. І тоді індексація – це забезпечення того, щоб пенсія заміщала певний рівень трудових доходів і не втрачала купівельну спроможність. Зараз – не так».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. 

пенсія Данило Гетманцев

