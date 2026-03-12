Головна Гроші Особисті фінанси
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
фото: glavcom.ua

Національний банк оновив офіційний курс валют на четвер, 12 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 12 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 43,98, таким чином українська валюта послабилася на 12 коп. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні. Тим часом офіційний курс євро встановлено на рівні 50,93 грн, що на 11 коп. більше у порівнянні з минулим днем, а злотий зменшився на 2 коп.

Курс валют станом на 12 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9776 50,9349 58,9278 11,9771 56,4322
Ощадбанк
 43,80 / 44,40 50,70 / 51,55 - - -
Приватбанк
 43,80 / 44,40 50,60 / 51,60 58,72 / 59,55 11,98 / 12,25 56,38 / 59,20
ПУМБ
 43,80 / 44,40 50,80 / 51,50 58,20 / 59,60 11,80 / 12,10 -
monobank
 43,96 / 44,43 50,91 / 51,53 59,81 12,16 57,26
Райффайзен
 44,00 / 44,60 50,80 / 51,65 57,00 / 60,50 11,40 / 12,40 54,00 / 58,00
OTP Bank
 43,55 / 44,10 50,75 / 51,65 58,62 / 59,84 11,91 / 12,13 56,08 / 57,19
Укрсиббанк
 43,65 / 44,29 50,65 / 51,55 57,60 / 59,95 - 55,25 / 57,25
* курс валют станом на 7:00 12 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

