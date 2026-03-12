Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на пальне 12 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на пальне 12 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі АЗС оновили ціни на дизель і газ
фото: glavcom.ua

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне

Станом на 12 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,28 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Ціни на бензин відучора не змінилися. Водночас на деяких АЗС зросли ціни на дизельне пальне, зокрема на UPG, WOG, Socar та «Укрнафті», а також на газ, який подорожчав на декілька гривень.

Ціни на пальне станом на 12 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 68,90 71,90 74,89 77,90 78,90 - 42,90
OKKO 70,99 73,99 75,99 78,99 80,99 - 42,99
WOG 70,99 73,99 76,99 79,99 80,99 - 43,98
KLO 70,49 74,89 79,09 - - 69,49 44,60
SOCAR 70,99 74,99 77,99 78,99 80,99 - 41,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 71,99 - - 65,99 40,99
БРСМ 66,99 - 69,99 - - - 39,49

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

В Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко пояснила: уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, минулої неділі світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Читайте також:

Теги: бензин ціни пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше російський уряд заборонив вивозити бензин за кордон
Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ
16 лютого, 16:39
Хірург Павло Денищук оцінив пластичні операції в Україні
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни
21 лютого, 20:09
Найдешевший бензин і дизель продає «Укрнафта» – по 67,99 грн за літр
Понад 80 грн за літр. Ціни на бензин пішли різко вгору
4 березня, 11:44
На світовому ринку, зокрема й в Україні відбулося подорожчання пального
Стрімке збільшення цін на пальне. Зеленський дав українцям обіцянку
5 березня, 15:58
На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути вже у квітні
Коли в Україні виникне дефіцит бензину: нардеп налякав прогнозом
7 березня, 19:59
G7 обговорила використання стратегічних запасів нафти через війну на Близькому Сході
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
9 березня, 17:47
На тлі зростання цін на АЗС Антимонопольний комітет розпочав перевірку ситуації на ринку світлих нафтопродуктів
Підвищення цін на пальне. Депутати викликали до Ради голову Антимонопольного комітету
10 березня, 13:03
Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах України
В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
10 березня, 12:20
Гречка у мережі супермаркетів «Сільпо»
Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів
Вчора, 13:37

Особисті фінанси

Ціни на пальне 12 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 12 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Підвищення цін на пальне. Голова Антимонопольного комітету назвав причини
Підвищення цін на пальне. Голова Антимонопольного комітету назвав причини
П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг
П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг
Десятки мільйонів аліментів: скільки справ розглянули суди у 2025 році
Десятки мільйонів аліментів: скільки справ розглянули суди у 2025 році
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua