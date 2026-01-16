Головна Спорт Новини
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України

Тихонов: Нас – людей, які досягли олімпійського п'єдесталу, – одиниці на земній кулі

Легендарний російський біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов висловив розчарування розміром своєї олімпійської пенсії. Про це повідомляє «Главком».

«У мене олімпійська пенсія – 52 тисячі рублів (близько $660 – «Главком»). Нас – людей, які досягли олімпійського п'єдесталу, – одиниці на земній кулі. Думаю, немає такої людини на Землі, яка не хотіла б стати олімпійським чемпіоном, але це підвладне лише обраному Всевишнім. Порахуйте скільки нас на душу населення. 0,002% всього-на-всього. А олімпійська пенсія лише 52 тисячі...», – сказав Тихонов у розмові з пропагандистами.

У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України.

«Я б із тієї частини України, де є нацисти, давно Хіросіму зробив і весь світ би спокійно жив. Не всю Україну, звісно, ​​а саме нацистів. Заодно й англійцям би зад натер», – сказав Тихонов в інтерв'ю російським пропагандистам.

Тихонову не сподобалася заява голкіпер клубу «Кременчук» та національної збірної України Едуард Захарченко, який заявив, що бажає прихильнику російського диктатора Володимира Путіна Олександру Овечкіну, щоб «йому відірвало ноги».

Бомбардування Хіросіми – ядерна атака США проти Японії наприкінці Другої світової війни, здійснена 6 серпня 1945 року скиданням ядерної бомби на японське місто Хіросіма. Це було перше у світі використання ядерної зброї під час військових дій. Через бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

