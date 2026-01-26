Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі

Уряд готує пенсійну реформу, яку може стартувати цього або наступного року

Підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів

Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

«Якщо людина замість 4 тис. отримує 6 тис. грн, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях», – сказав міністр.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласта бюджетників – тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами. «Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів», – запевнив міністр.

У межах реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі. Наразі відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За словами міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

До слова, роки навчання в університеті можуть бути зараховані до пенсійного стажу лише за умови, якщо вони припадають на період до 2004 року та підтверджені дипломом, довідкою або записом у трудовій книжці.