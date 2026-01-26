Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
Уряд готує пенсійну реформу, яку може стартувати цього або наступного року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів

Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

«Якщо людина замість 4 тис. отримує 6 тис. грн, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях», – сказав міністр.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласта бюджетників – тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами. «Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів», – запевнив міністр.

У межах реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі. Наразі відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За словами міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

До слова, роки навчання в університеті можуть бути зараховані до пенсійного стажу лише за умови, якщо вони припадають на період до 2004 року та підтверджені дипломом, довідкою або записом у трудовій книжці.

Читайте також:

Теги: пенсія Міністерство соціальної політики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується, що механізм пенсійних накопичень запрацює не раніше 2027 року
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Вчора, 17:49
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
Роки навчання можна зарахувати до пенсійного стажу
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
9 сiчня, 10:10

Особисті фінанси

Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
Пенсії в Україні зростуть удвічі: Мінсоцполітики повідомило деталі
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua