Підвищення цін на пальне. Голова Антимонопольного комітету назвав причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підвищення цін на пальне. Голова Антимонопольного комітету назвав причини
За словами Кириленка, Антимонопольний комітет перевіряє операторів АЗС через можливі порушення конкуренції
скриншот з трансляції телеканалу «Рада»

Одним із головних чинників зростання цін стала зупинка найбільшого нафтопереробного заводу в Україні

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у парламенті перед народними депутатами. Він назвав причини зростання цін на пальне в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради. 

Основним обʼєктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є зупинка торік найбільшого НПЗ в Україні. Наразі 85% світлих нафтопродуктів імпортуються.

Серед інших факторів – збільшення попиту та скорочення запасів, підвищення фактичної вартості придбання палива, зростання вартості логістики та обмеження порівняння умов зберігання та скорочення пропозиції від європейських постачальників.

Голова Антимонопольного комітету Кириленко повідомив, що 2 березня почалося розслідування з метою виявлення ознак порушення законодавства в порушенні економічної конкуренції у діях операторів АЗС. Зокрема, були направлені вимоги до найбільших паливних мереж, щоб запобігти безпідставному підняттю цін на пальне.

За словами Кириленка, попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, на дизель – на 60–140%.

Зазначимо, що станом на 11 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 74,49 грн за літр.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом з Іраном, Білий дім обговорює можливість пом'якшення обмежень щодо експорту нафти з РФ. Як повідомляють джерела CNN, такий крок має на меті збільшити світові поставки палива та нівелювати наслідки блокування Ормузької протоки, що призвело до цінового стрибка минулого тижня

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну.

Теги: бензин Антимонопольний комітет Павло Кириленко пальне

