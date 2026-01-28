«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету

«Такого масштабу обстріли, помножені на такі холоди – це десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків»

Внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету та бізнес-кліматі в цілому. Причиною цьому є те, що підприємства просто не можуть працювати в повну силу в умовах постійних графіків відключень.

«Дуже погано. І це все, що я можу сказати поки що. Складно зараз порахувати збитки, бо ми в самому розпалі цього процесу. Але такого масштабу обстріли, помножені на такі холоди – це десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Ми не знаємо всіх наслідків, не знаємо, як швидко відновлення відбудеться», – каже він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше повідомлялося, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.

