«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гетманцев переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету
фото: Данило Гетманцев

«Такого масштабу обстріли, помножені на такі холоди – це десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків»

Внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету та бізнес-кліматі в цілому. Причиною цьому є те, що підприємства просто не можуть працювати в повну силу в умовах постійних графіків відключень.

«Дуже погано. І це все, що я можу сказати поки що. Складно зараз порахувати збитки, бо ми в самому розпалі цього процесу. Але такого масштабу обстріли, помножені на такі холоди – це десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Ми не знаємо всіх наслідків, не знаємо, як швидко відновлення відбудеться», – каже він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше повідомлялося, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими. 

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

