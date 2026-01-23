Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
За словами депутата, платники податків звільняються від відповідальності у разі неможливості виконати свої податкові обов’язки
фото: Данило Гетманцев

Політик наголосив, що відключення світла є підставою для звільнення від відповідальності за порушення податкових обов’язків

Платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Парламентар повідомив, що бізнес звертається до нього з проханням внести зміни до Податкового кодексу та звільнити від відповідальності платників податків, які у зв’язку з відключенням постачання електроенергії своєчасно не змогли подати звітність, зареєструвати податкові, акцизні накладні, сплатити податки тощо. Водночас депутат наголосив, що такі норми в Податковий кодекс внесені ще з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Прошу Мінфін та Державну податкову службу терміново відкоригувати, переконаний, не умисні, перекоси у правозастосуванні, коли ви вимагаєте від платників для підтвердження форс-мажору зібрати всі папірці світу. Переконаний, достатнім і необхідним доказом є офіційне повідомлення про відключення на офіційних каналах енергогенеруючих компаній», – каже він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: бізнес Данило Гетманцев штраф податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
18 сiчня, 20:29
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
17 сiчня, 13:45
Юлія Тимошенко
«Безглузде і небезпечне рішення». Тимошенко б'є на сполох через плани запровадити 20% ПДВ для малого бізнесу
6 сiчня, 10:11
Експерт звернув на те, що додаткові нарахування за сам факт підключення до мережі виглядають економічно необґрунтованими
Голова Спілки виробників будматеріалів: Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення
5 сiчня, 12:31
Податкова зібрала 97% від запланованого
Податкова повідомила, чи виконала план надходжень за рік
2 сiчня, 13:32
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 2025, 00:05
У США зник вантаж делікатесів для мережі Costco
Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами
26 грудня, 2025, 14:21
Зеленський підписав Закон №4698 про податкові зміни з 2026 року
Зеленський затвердив ключові податкові новації з 2026 року
24 грудня, 2025, 14:42

Бізнес

Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму
У 2025 році українська гральна індустрія сплатила рекордну суму
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
У 2025 ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів та 2,3 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
У 2025 ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів та 2,3 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Фінансова підтримка Укренерго залежить від вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
Фінансова підтримка Укренерго залежить від вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку – ЗМІ

Новини

Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua