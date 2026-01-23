Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову

За словами депутата, платники податків звільняються від відповідальності у разі неможливості виконати свої податкові обов’язки

Політик наголосив, що відключення світла є підставою для звільнення від відповідальності за порушення податкових обов’язків

Платники податків звільняються від відповідальності у разі відсутності можливості виконання ними податкових обов’язків з подання податкової звітності, реєстрації податкових, акцизних накладних тощо, в тому числі й у зв’язку з відключенням постачання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Парламентар повідомив, що бізнес звертається до нього з проханням внести зміни до Податкового кодексу та звільнити від відповідальності платників податків, які у зв’язку з відключенням постачання електроенергії своєчасно не змогли подати звітність, зареєструвати податкові, акцизні накладні, сплатити податки тощо. Водночас депутат наголосив, що такі норми в Податковий кодекс внесені ще з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Прошу Мінфін та Державну податкову службу терміново відкоригувати, переконаний, не умисні, перекоси у правозастосуванні, коли ви вимагаєте від платників для підтвердження форс-мажору зібрати всі папірці світу. Переконаний, достатнім і необхідним доказом є офіційне повідомлення про відключення на офіційних каналах енергогенеруючих компаній», – каже він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

