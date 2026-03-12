Головна Гроші Особисті фінанси
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн. Президент анонсував програму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн. Президент анонсував програму
фото: Офіс президента

Кошти зможуть отримати щонайменше 13 млн українців

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, йдеться про соцвиплати у розмірі 1,5 тис. грн, які отримають щонайменше 13 млн громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і осіб, які отримують соціальну допомогу.

«Таку доплату отримають щонайменше 13 млн українців, її обсяг становитиме 1,5 тис. грн. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», – каже він.

Як повідомив очільник України, премʼєрка Юлія Свириденко найближчим часом представить суспільству деталі програми.

Новина доповнюється...

