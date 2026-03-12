Деякі українці отримають 1,5 тис. грн. Президент анонсував програму

Кошти зможуть отримати щонайменше 13 млн українців

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, йдеться про соцвиплати у розмірі 1,5 тис. грн, які отримають щонайменше 13 млн громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і осіб, які отримують соціальну допомогу.

«Таку доплату отримають щонайменше 13 млн українців, її обсяг становитиме 1,5 тис. грн. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», – каже він.

Як повідомив очільник України, премʼєрка Юлія Свириденко найближчим часом представить суспільству деталі програми.

Новина доповнюється...