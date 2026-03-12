Головна Гроші Особисті фінанси
Рекордні ціни на пальне. Зеленський розповів, яку допомогу отримають українці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рекордні ціни на пальне. Зеленський розповів, яку допомогу отримають українці
В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне
За словами президента, водії зможуть отримати компенсації витрат на пальне

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати програму підтримки для українців. Вона передбачає компенсації витрат на пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Як розповів президент, Міністерство економіки та Міністерство енергетики мають підготувати програму підтримки для водіїв через ситуацію з пальним. Вона стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

«Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати також програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок», – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 12 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,28 грн за літр.

Ціни на бензин відучора не змінилися. Водночас на деяких АЗС зросли ціни на дизельне пальне, зокрема на UPG, WOG, Socar та «Укрнафті», а також на газ, який подорожчав на декілька гривень.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

Теги: соцвиплати бензин Володимир Зеленський пальне

