«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
Депутат вважає, що для виведення грошей із «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і БЕБ
фото: Данило Гетманцев

Уряд заклав у бюджет на цей рік надходження від боротьби з «тінню» у розмірі 60 млрд грн

Україна недоотримала понад 1 трлн грн податків через тіньові схеми. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами депутата, аби вивести гроші з «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і Бюро економічної безпеки. «Ми маємо прив'язати перебування на посадах конкретних посадових осіб до показників детінізації. Це не має бути просто перевиконання планів, це мають бути KPI, які конкретно визначають, що ДПС, ДМС, БЕБ дійсно проводять детінізацію», – каже він.

Водночас 60 млрд грн, які уряд заклав у бюджет на цей рік, Гетманцев назвав «реверансом в бік детінізаторів». Він вважає, що такий крок не матиме якогось значного ефекту на надходження до державного бюджету.

«Бо це гроші у спецфонд, вони не прив'язані до конкретних видатків. І записуючи ці 60 млрд до державного бюджету, Мінфін на них насправді не розраховує. І хочу звернути увагу, що це 60 млрд – виключно від детінізації митниці. Тобто йдеться про перевиконання плану з митних платежів, чого у нас не було ані в минулому, ані в позаминулому роках. І за існуючого стану митниці в цю суму просто не віриться», – пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Мінфін пропонує з 2027 року зобов’язати платників єдиного податку з річним оборотом понад 1 млн грн реєструватися платниками ПДВ. Ініціатива є частиною зобов’язань України перед МВФ і вже викликала занепокоєння. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив в інтервʼю «Главкому», що великі бізнес-асоціації та «білий» бізнес підтримують запропоновані зміни, тоді як найбільше постраждати можуть малі ФОПи.

До слова, протягом 2025 року Державна податкова служба (ДПС) України зібрала податків і зборів на 97% від запланованого.

