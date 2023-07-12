Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном

Пенсіонери змогу отримати призначені їм в Україні пенсії за кордоном

Для пенсіонерів є одна обов’язкова умова – це відсутність виплат від Росії

Українські пенсіонери, які виїхали за кордон і тимчасово там проживають, мають змогу отримати призначені їм пенсії. Йдеться про громадян, які покинули тимчасово окуповані території.

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Наразі українська влада запроваджує декларативний принцип, згідно з яким поновлення виплат будуть здійснювати на основі заяви. У документі українець має зазначити, що не отримує кошти із Росії.

Але цьогоріч процес зміниться і до 31 грудня необхідно пройти фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати пенсійні виплати. Пройти її можна віддалено двома способами:

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скористатись послугою Дія.Підпис (сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті);

через консульську посадову особу засвідчити поточне місце проживання за кордоном у відповідній країні проживання.

Згідно з оприлюдненими даними Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, спецперевірку потрібно буде проходити кожного року до 31 грудня.

До слова, українці, які виїхали за кордон та перебуваючи там досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту. Йдеться про виплати для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.