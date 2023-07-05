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Власник Monobank зробив важливе попередження для клієнтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Власник Monobank зробив важливе попередження для клієнтів
Усі клієнти Monobank, які мають позиції у цінних паперах отримають повідомлення з пропозицією їх закрити
фото з відкритих джерел

РНБО внесла до списку санкцій компанію, яка є брокером у застосунку Monobank для інвестицій

РНБО включила до списку санкцій компанію Exante, яка є брокером у застосунку Monobank для інвестицій «mono invest». Про це повідомив український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank Олег Гороховський.

За словами Гороховського, усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у «mono invest» отримають протягом години повідомлення, в якому їм запропонують погодитись закрити позицію та повернути гроші на картку.

«Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти. Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО», – написав власник Monobank.

Нагадаємо, усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені. Це, зокрема, стосується «потертих» та м'ятих купюр.

До слова, з 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення  Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Теги: РНБО банк гроші

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