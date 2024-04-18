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У травні українські пенсіонери отримають надбавку до пенсії: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
У травні українські пенсіонери отримають надбавку до пенсії: деталі
Надбавка виплачується громадянам, які досягли віку старше 70 років
фото з відкритих джерел

Доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії

Пенсіонерам в Україні доступні різні види спеціальних надбавок до пенсії, у тому числі доплати за віком. Про це нагадали на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на надбавку до пенсії за віком

Ця доплата надається громадянам, які досягли віку старше 70 років. Основною умовою є те, що загальний розмір пенсійної виплати особи не перевищує 10 340,35 гривень.

Наразі надбавка за віком становить:

  • для осіб від 70 до 74 років включно — 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно — 456 гривень;
  • від 80 років — 570 гривень.

Вікова доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.

Які ще доплати до пенсій доступні в Україні

Працюючі пенсіонери мають можливість отримати додаткову надбавку за кожний рік новонабутого стажу. Ця доплата автоматично нараховується після планового перерахунку пенсії. На сьогодні розмір надбавки за кожний рік стажу становить 23,61 гривні (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). 

Також пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії від ООН. Для цього пенсіонер повинен відповідати таким умовам:

  • щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень;
  • особа не отримує жодної міжнародної допомоги або виплати для ветеранів;
  • громадянин проживає на прифронтових територіях або в зоні бойових дій.

Розмір надбавки від ООН обчислюється індивідуально. Для цього з суми 3 250 гривень віднімається сума пенсії. Отримана різниця і є сумою додаткової надбавки. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію у розмірі 3 тисячі гривень, його додаткова надбавка складатиме 250 гривень. 

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Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

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До слова, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.

Теги: влада пенсія Пенсійний фонд пенсіонери

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