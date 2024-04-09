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Угруповання ІДІЛ назвало нові цілі для терактів у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Угруповання ІДІЛ назвало нові цілі для терактів у Європі
Фонд Аль-Азаїм оприлюднив зображення, на якому терористи загрожують чотирьом стадіонам у ЄС
фото: Marca

Угруповання «Ісламська держава» пригрозило терактами на матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів цього тижня

Угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) погрожує організувати теракти на матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА цього тижня. Про це пише Marca, посилаючись на інформаційні ресурси, пов'язані з терористами. Так, було опубліковано кадр із озброєною людиною на тлі футбольного стадіону та закликом про вбивство.

«Ісламська держава через свій фонд Аль-Азаїм розповсюдила плакат із погрозами на футбольних стадіонах Лондона, Парижа та Мадрида. Правда полягає в тому, що поліція постійно пам’ятає про цю можливість, навіть до того, як загроза була оприлюднена останніми годинами. Вищезгадана «Ісламська держава» кілька разів чітко давала зрозуміти, що її приціл спрямований на те, що вона називає «м’якими цілями», наприклад, на великі спортивні події», – пише видання. 

«Проте влада вирішила не скасовувати матчі. Але 9 квітня відбудеться засідання урядової комісії Іспанії, на якому обговорюватимуться питання щодо додаткових заходів безпеки на стадіонах», – зазначає Marca.

Цього тижня між собою зіграють перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський «Реал» та «Манчестер Сіті», а також «Арсенал» та «Баварія». Також очікується протистояння «Атлетіко» – «Борусія Д» та «ПСЖ» – «Барселона». Ігри пройдуть на стадіонах у Мадриді та Лондоні.

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Теги: Манчестер вбивство держава Ісламська держава поліція влада

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