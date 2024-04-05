Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю

Пенсію у США можуть дозволити собі далеко не всі американці

Northwestern Mutual: багато американців не назбирали бажану суму для пенсії

Громадяни США заявили, що для комфортного виходу на пенсію їм необхідно $1,46 млн, проте не у всіх ця сума накопичена. Це випливає із даних дослідження компанії Northwestern Mutual. Більшість американців зізналися, що мають менше $89 тис. у якості накопичень на старість.

«Кількість людей, які дозволяють комфортно вийти на пенсію, впала до історичного максимуму, а розрив між їхніми цілями та реальним станом справ ніколи не був таким великим», – пояснює директор зі стратегії Northwestern Mutual Адіті Джавері Гокхале.

«Інфляція розширює наші очікування щодо пенсійних заощаджень і чинить тиск на здатність планувати та залишатися дисциплінованими», – додає він.

Бажана сума завжди зростає через постійну інфляцію. Зазначається, що торік американці в опитуванні називали комфортними для виходу на пенсію $1,27 млн. З того часу ця сума збільшилася на 15%, а з 2020 року – на 53%. При цьому дослідники стверджують, що $1,46 млн – досяжна цифра.

«Ключем для досягнення цієї мети є постійна економія. Чим молодше ви почнете, тим краще», – сказано у статті.

До слова, світу загрожує серйозна пенсійна криза через те, що тривалість життя людей значно зросла. Таку думку висловив Ларрі Фінк, голова та CEO найбільшого у світі керуючого фонду BlackRock, у віданні якого перебувають активи на трильйони доларів. Про це пише The Telegraph. За словами Фінка, триваліше життя означає, що багатьом працівникам, мабуть, доведеться виходити на пенсію пізніше, щоб їх заощаджень вистачило до самої смерті.

Глава BlackRock 71-річний Ларрі Фінк визнав: він боїться, що робиться недостатньо для того, щоб забезпечити людям достатньо грошей, щоб зберегти свою пенсію, і що потрібні «негайні» дії, щоб допомогти людям створити більш значний пенсійний фонд, коли вони постаріють.