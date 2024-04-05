Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю
Пенсію у США можуть дозволити собі далеко не всі американці
фото із відкритих джерел

Northwestern Mutual: багато американців не назбирали бажану суму для пенсії 

Громадяни США заявили, що для комфортного виходу на пенсію їм необхідно $1,46 млн, проте не у всіх ця сума накопичена. Це випливає із даних дослідження компанії Northwestern Mutual. Більшість американців зізналися, що мають менше $89 тис. у якості накопичень на старість.

«Кількість людей, які дозволяють комфортно вийти на пенсію, впала до історичного максимуму, а розрив між їхніми цілями та реальним станом справ ніколи не був таким великим», – пояснює директор зі стратегії Northwestern Mutual Адіті Джавері Гокхале.

Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю фото 1

«Інфляція розширює наші очікування щодо пенсійних заощаджень і чинить тиск на здатність планувати та залишатися дисциплінованими», – додає він.

Бажана сума завжди зростає через постійну інфляцію. Зазначається, що торік американці в опитуванні називали комфортними для виходу на пенсію $1,27 млн. З того часу ця сума збільшилася на 15%, а з 2020 року – на 53%. При цьому дослідники стверджують, що $1,46 млн – досяжна цифра.

«Ключем для досягнення цієї мети є постійна економія. Чим молодше ви почнете, тим краще», – сказано у статті.

До слова, світу загрожує серйозна пенсійна криза через те, що тривалість життя людей значно зросла. Таку думку висловив Ларрі Фінк, голова та CEO найбільшого у світі керуючого фонду BlackRock, у віданні якого перебувають активи на трильйони доларів. Про це пише The Telegraph. За словами Фінка, триваліше життя означає, що багатьом працівникам, мабуть, доведеться виходити на пенсію пізніше, щоб їх заощаджень вистачило до самої смерті. 

Глава BlackRock 71-річний Ларрі Фінк визнав: він боїться, що робиться недостатньо для того, щоб забезпечити людям достатньо грошей, щоб зберегти свою пенсію, і що потрібні «негайні» дії, щоб допомогти людям створити більш значний пенсійний фонд, коли вони постаріють.

Читайте також: Деякі українці можуть отримувати 200 тис. грн пенсії: про кого йдеться
Теги: інфляція США банк гроші криза пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американець надав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу
Працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними про війну в Україні на сайті знайомств
5 березня, 09:57
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
13 березня, 22:30
Протягом 2022-2023 років експосадовець набув десятки земельних ділянок, квартиру в Києві та автомобіль
Привласнення майже 58 млн грн на харчах Міноборони: названо ім'я експосадовця
21 березня, 16:00
Заморожені активи країни-агресора уже незабаром можуть надійти Україні
Передача заморожених активів Росії для потреб України: Bloomberg назвало ймовірну дату
19 березня, 08:35
«Будинок Москви» раніше належав уряду столиці РФ
Латвія продасть «Будинок Москви» у Ризі та віддасть гроші Україні
27 березня, 03:20
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом
29 березня, 09:44
У попередні роки UEFA також платила Суркісу чималі кошти
Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA
1 квiтня, 09:48
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
2 квiтня, 05:01
Продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій
Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, – Мінфін США
Вчора, 17:29

Соціум

Росія вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК «Вагнер» в Африці
Росія вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК «Вагнер» в Африці
Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник
Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник
Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю
Скільки грошей потрібно у США для комфортної старості: американці шокували відповіддю
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
Вперше за історію: ООН ухвалила резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей
Вперше за історію: ООН ухвалила резолюцію на захист прав інтерсексуальних людей
Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах
Одна з країн ЄС почала перевірку українських дітей у школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
13K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
12K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
9727
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
5784
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
4775
В яких містах Чехії українцям можна вигідно придбати житло: поради експертів

Новини

У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26
У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua