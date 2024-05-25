Перерахунок пенсій: хто отримає значну доплату у червні

Перерахунок пенсій провадиться ще від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з наступного місяця

Отримати доплату можуть пенсіонери, які продовжують працювати, мають не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7000 гривень

У червні деякі пенсіонери отримають виплати одразу за три місяці.

Перерахунок пенсій провадиться ще від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з наступного місяця. Тому українські пенсіонери зможуть у червні отримати виплати одразу за три місяці.

Причиною такої затримки виплати є те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

Хто отримає підвищену пенсію

Квітневий перерахунок пенсій торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку. Отримати доплату можуть пенсіонери, які продовжують працювати, мають не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7000 гривень, зазначили у Пенсійному фонді. Такі громадяни зможуть отримати 1200 грн доплати.

Загалом же розмір виплат буде індивідуальним. Що вищою буде заробітна плата, то вищою є надбавка. Перераховані будуть виплати:

пенсіонерів, що працюють та які станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.

або тих пенсіонерів, від моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло два роки.

Нагадаємо, що деякі українські громадяни можуть отримувати доплату до пенсії від ООН.