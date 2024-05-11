Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти на війні, попередив родичів військових про шахрайство
«Є випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям»
Росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та, користуючись їхнім важким моральним і психологічним станом, вимагають грошей або інформації щодо розташування техніки ЗСУ. Єдиним виходом у такій ситуаціє є звернення до СБУ, розповів в інтерв’ю «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
«Нам відомо про такі випадки, коли росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та користувалися їхнім лихом невизначеності (що з рідним, живий він, чи вона, чи здоровий?), користувалися тяжким моральним станом, готовністю дізнатись будь-що про свого рідного. Мова про вимогу, наприклад, грошей, або вимога стежити за місцем розташування української військової техніки. Погрожували: якщо не виконуватимете, полоненому буде гірше. Єдиний вихід і єдина правильна дія для рідних людини, що потрапила в полон, – звертатися до СБУ», – наголосив він.
Добросердов зауважив, що в жодному разі не треба вестися на такий шантаж – не починати виконувати злочинних вказівок росіян або ж пересилати гроші за «належне» утримання в полоні або так званий «викуп».
«Бувають випадки, коли шантажисти переконують рідних зниклого приїхати на територію Росії. Мовляв, тут вам віддамо людину, привозьте кошти. Знову ж таки, повторюсь: шахраї користуються важким моральним, психологічним станом наших людей, які шукають свого рідного. Звичайно, ніхто нікого нікому не віддає, а гроші забирають. Масштаб шахрайських дій має коментувати СБУ», – повідомив він.
За словами Добросердова, ще однією проблемою є діяльність шахрайських call-центрів, які скуповують списки з телефонами рідних зниклих та починають їх обдзвонювати із вимогами переказати гроші.
«Не рідкісні випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям, розміщує інформацію в якихось Telegram-каналах про свою зниклу людину, вказуючи навіть дрібні деталі, наприклад, про наявність татуювання. А потім зловмисники з такої інформації формують базу даних і шантажують рідних зниклого», – розповів уповноважений.
Добросердов підкреслив, що у таких випадках обов’язково треба звертатись до Національної поліції. Він додав, шантажисти також зазвичай вимагають від рідних полонених виходити на мітинги, тобто росіяни намагаються розкачувати ситуацію в Україні та збільшувати соціальну напругу.
Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.
До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.
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