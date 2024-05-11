Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти на війні, попередив родичів військових про шахрайство

«Єдиний вихід і єдина правильна дія для рідних людини, що потрапила в полон, – звертатися до СБУ»

«Є випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям»

Росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та, користуючись їхнім важким моральним і психологічним станом, вимагають грошей або інформації щодо розташування техніки ЗСУ. Єдиним виходом у такій ситуаціє є звернення до СБУ, розповів в інтерв’ю «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

«Нам відомо про такі випадки, коли росіяни зв’язуються із рідними осіб, зниклих безвісти, та користувалися їхнім лихом невизначеності (що з рідним, живий він, чи вона, чи здоровий?), користувалися тяжким моральним станом, готовністю дізнатись будь-що про свого рідного. Мова про вимогу, наприклад, грошей, або вимога стежити за місцем розташування української військової техніки. Погрожували: якщо не виконуватимете, полоненому буде гірше. Єдиний вихід і єдина правильна дія для рідних людини, що потрапила в полон, – звертатися до СБУ», – наголосив він.

Добросердов зауважив, що в жодному разі не треба вестися на такий шантаж – не починати виконувати злочинних вказівок росіян або ж пересилати гроші за «належне» утримання в полоні або так званий «викуп».

«Бувають випадки, коли шантажисти переконують рідних зниклого приїхати на територію Росії. Мовляв, тут вам віддамо людину, привозьте кошти. Знову ж таки, повторюсь: шахраї користуються важким моральним, психологічним станом наших людей, які шукають свого рідного. Звичайно, ніхто нікого нікому не віддає, а гроші забирають. Масштаб шахрайських дій має коментувати СБУ», – повідомив він.

За словами Добросердова, ще однією проблемою є діяльність шахрайських call-центрів, які скуповують списки з телефонами рідних зниклих та починають їх обдзвонювати із вимогами переказати гроші.

«Не рідкісні випадки, коли родина зниклого просто допомагає шахраям, розміщує інформацію в якихось Telegram-каналах про свою зниклу людину, вказуючи навіть дрібні деталі, наприклад, про наявність татуювання. А потім зловмисники з такої інформації формують базу даних і шантажують рідних зниклого», – розповів уповноважений.

Добросердов підкреслив, що у таких випадках обов’язково треба звертатись до Національної поліції. Він додав, шантажисти також зазвичай вимагають від рідних полонених виходити на мітинги, тобто росіяни намагаються розкачувати ситуацію в Україні та збільшувати соціальну напругу.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.