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WSJ: Кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
WSJ: Кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році
США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу
фото з відкритих джерел

WSJ стверджує, що без угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні

Іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Група, яка тримає близько п’ятої частини неоплачених єврооблігацій України на $20 млрд, нещодавно сформувала комітет і найняла юристів та банкірів, щоб вести переговори.

Кредитори хочуть, щоб Україна уклала угоду, за якою відновила б виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни. Деякі власники облігацій групи обговорювали ці плани з високопосадовцями в Києві.

За даними видання, Україна готується розпочати переговори з власниками облігацій цього місяця, а радники Києва працюють над тим, щоб залучити до них уряди США та інших країн.

Прикметно, що США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу. Країни погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько $4 мільярдів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати отримувати виплати раніше, ніж вони.

WSJ стверджує, що без угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні.

Власники облігацій сподіваються отримати до $500 мільйонів у вигляді щорічних відсоткових платежів після згоди на списання боргу. Вони дали зрозуміти, що можуть бути готові надати подальше списання боргу пізніше.

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини заборгованості. МВФ і деякі країни G7 поки що не підтримують цю ідею, але зазначили, що можуть підтримати менші відсоткові виплати в період до 2027 року — за ставками, значно нижчими за ринкові.

Нагадаємо, міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році. 

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Теги: гроші канікули Україна дефолт переговори обмін

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