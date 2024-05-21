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Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ
Ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», – заявив Домбровскіс.

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. Повідомляється, що ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги, йдеться в повідомленні Європейської комісії. За її даними, йдеться про 2,5-3 млрд євро.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Більша частина коштів піде на військову підтримку України.

Як повідомлялося, німецький уряд готовий підтримати план США про використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

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Теги: росія гроші Європейський союз

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