Дайте дозвіл бити по Росії. Нардепка розповіла про настрої в американському Конгресі

Нардепка про спілкування із американськими політиками: Якщо ви не хочете, щоб Харків перетворився у Маріуполь, то просто зобов'язані нам дати можливість бити по Росії

Із Вашингтона повернулася українська делегація у складі п’яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого дому та когресменами

Демократи та республіканці у Конгресі підтримують рішення дозволити Україні завдавати удари по території Росії американською зброєю. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова.

Нардепка повідомила, що українська делегація обгворювала це питання, в основному, з Конгресом, у якому ніхто не заперечує проти подібного рішення.

«Ми зустрічалися з головою республіканців в Сенаті Мітчем Макконеллом, з лідером більшості в Палаті представників Стівом Скалізом, колишнім співголовою ветеранського корпусу Доном Бейконом… Усі готові, навіть публічно, вимагати надання Україні такої можливості. І навіть жодного демократа я не зустріла, який би був проти», – пояснює нардепка.

За її словами, дуже впливові сенатори, близькі до Байдена, запевняли, що поговорять з його адміністрацією, аби змінити її думку. Також має бути закритий лист від комітету розвідки до Байдена про те, що українцям критично необхідно надати таку можливість.

«Ми казали: дивіться, якщо ви боїтеся, що ми кудись вглиб Росії вдаримо, то зробіть буферну зону – умовно кажучи, на 50 км, щоб ми «хаймерсами» могли прибирати ті військові цілі, якими по нас луплять. Ми демонстрували відео, як росіяни просто на автодорозі ставлять «град» і б’ють з нього по українській території. Якщо ви не хочете, щоб Харків перетворився у Маріуполь, то просто зобов'язані нам дати можливість бити по Росії, тому що ми не можемо ніяк цьому протистояти. Бо «град» – це не балістика чи «крилата» ракета, а фактично далекобійна артилерія, яка знищує наші міста», – розповідає політикиня.

Членкиня української делегації зауважує, що їхня команда показувала американцям приклад Вовчанська, який розташований за кілька кілометрів від кордону і який зараз «криють зранку до ночі». На її думку, коли люди бачать це на власні очі, воно трохи інакше сприймається.

Зокрема нардепка пояснює, чому дозвіл необхідний саме на Himars. Британські Storm Shadow чи французькі Scalp запускаються з літаків, а українські військові не можуть їх близько підганяти. Саме тому Himars, як високоточна зброя, зможе відпрацювати по цілях поблизу кордону.

До слова, Устінова також прокоментувала слова держсекретаря США Ентоні Блінкена в Києві, що «хоча США не підтримує удари по російській території, Україна має сама вирішувати, як вести цю війну». На її думку, це просто дипломатичний красивий сленг.

«А що він ще міг сказати українцям в обличчя? На цей хід Блінкена багато звертали увагу американські журналісти – особливо ті, які більш прихильні до адміністрації Байдена. Але ми звертали їхню увагу на наступні брифінги Пентагону і Білого дому – там висловлювалася дуже чітка позиція, що вони не підтримують таких ударів і їхня позиція незмінна», – зауважила політикиня.

Олександра Устінова додала, що Блінкін приїздив до Києва, зокрема, аби обговорити перелік реформ, які Україні потрібно буде втілити.

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Водночас Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.