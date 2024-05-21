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Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ
Більша частина коштів піде на військову підтримку України
фото: Depositphotos

Цьогоріч Україна отримає близько 3 млрд євро

Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Про це повідомляє постійне представництво Чехії в ЄС та міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Більша частина коштів піде на військову підтримку України.

«Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 млрд євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України», – йдеться у повідомленні.

Натомість 10% надходжень піде на відновлення та реконструкцію України.

Як повідомлялося, німецький уряд готовий підтримати план США про використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному застрягли в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі $50 млрд.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

До слова, суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку повномасштабного вторгнення.

Теги: міністр МЗС майно росія Європейський союз гроші

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