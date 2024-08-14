Оборудки з трансформаторами для «Харківобленерго»: затримано співорганізаторів схеми

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру

Правоохоронці затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго». Про це повідомляє пресслужба САП.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів», – йдеться у повідомленні.



Йдеться про продаж АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро зібрали доказову базу щодо схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.