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Оборудки з трансформаторами для «Харківобленерго»: затримано співорганізаторів схеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Оборудки з трансформаторами для «Харківобленерго»: затримано співорганізаторів схеми
Ділки продавали АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами
фото: пресслужба САП

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру

Правоохоронці затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго». Про це повідомляє пресслужба САП.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів», – йдеться у повідомленні.

Оборудки з трансформаторами для «Харківобленерго»: затримано співорганізаторів схеми фото 1


Йдеться про продаж АТ «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро зібрали доказову базу щодо схеми привласнення коштів оборонного бюджету України. Йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.

Читайте також: Держава має терміново вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку – глава Харківобленерго 
Теги: прокурор держава гроші суд

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