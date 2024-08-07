Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тендер на ремонт дитсадків на Одещині виграла 20-річна студентка

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Тендер на ремонт дитсадків на Одещині виграла 20-річна студентка
Як фізична особа-підприємиця Аміна Замфірова зареєструвалася лише 12 липня 2024 року
фото: Amina Zamfirova, Facebook

Це перші два тендери Аміни Замфірової. Невідомо, чи має 20-річна студентка хоч аби який досвід у проведенні ремонтів укриттів чи систем опалення

Сафʼянівська сільська рада в Ізмаїльському районі без використання електронної системи провела закупівлі з ремонту у двох дитячих садках. Обидва контракти дісталися «новонародженій» підприємиці Аміні Замфіровій, яка є студенткою третього курсу педуніверситету. Про це повідомляє «Антикорупційний вимір» з посиланням на Prozorro.

Управління освіти Сафʼянівської сільської ради 1 серпня уклало дві угоди з ремонту в яслах-садках громади майже на 1,25 млн бюджетних грн. Йдеться про роботи з підготовки до опалювального сезону та ремонту санвузла для ясел-садка «Джерельце» у селі Камʼянка, а також ремонт підвалу під укриття у закладі «Золотий ключик» у селі Сафʼяни. 

В обох випадках чиновники самі обрали підрядника, без використання електронної системи. Тож обидва договори підписали з ФОП Аміна Костянтинівна Замфірова.

Як фізична особа-підприємиця Аміна Замфірова зареєструвалася лише 12 липня 2024 року. Проте це не завадило Управлінню освіти Сафʼянівської сільської ради в один день без конкуренції віддати їй два підряди загальною сумою майже 1,25 млн грн.

Чиновники Сафʼянівської сільської ради в Ізмаїльському районі провели закупівлі з ремонту у двох дитячих садках
Чиновники Сафʼянівської сільської ради в Ізмаїльському районі провели закупівлі з ремонту у двох дитячих садках
скриншот з сайту Прозорро

Невідомо, чи має 20-річна студентка хоч аби який досвід в проведенні ремонтів укриттів чи систем опалення

Аміна Замфірова, яка виграла тендер на суму майже 1,25 млн грн, народилася у 2004 році
Аміна Замфірова, яка виграла тендер на суму майже 1,25 млн грн, народилася у 2004 році
скриншот з сайту Прозорро

У травні 2024 року Аміна Замфірова виступала на конференції Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Там вона представляла свою наукову роботу як студентка третього курсу спеціальності «політологія».

Нагадаємо, чиновник, який погоджував контракт про купівлю «яєць по 17», отримав нову посаду. Ростислава Замлинського, який обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту часів Резнікова, призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

Також правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн грн «Укрзалізниці». Сьогодні фігуранти справи отримали підозри. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Читайте також: Привласнив 10 млн грн, виділених на оборону: У Миколаєві посадовець отримав підозру
Теги: опалення держзакупівлі ремонт укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже зараз світла нема по 6,5-7 годин поспіль, є – максимум по 2-3 години
Думайте, як виживати цієї зими. Прямо зараз
12 липня, 20:31
Якщо будуть морози, мешканцям багатоповерхівок доведеться несолодко
Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму
13 липня, 19:37
8 липня Росія атакувала Київ ракетами, уламки пошкодили дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв
19 липня, 20:11
Мешканці звертаються до влади та просять відповісти, коли буде відновлено будинок
У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба
25 липня, 13:20
Можна виходити з укриття
На Київщині оголошено відбій повітряної тривоги
27 липня, 03:44
Для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків
Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
27 липня, 11:18
Охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну (зліва) призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі
Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
30 липня, 11:55
Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області
Зеленський відвідав Волинь та перевірив укріплення на кордоні з Білоруссю
30 липня, 14:04
У Київській області працює ППО
У Київській області працює ППО
Сьогодні, 07:43

Суспільство

Тендер на ремонт дитсадків на Одещині виграла 20-річна студентка
Тендер на ремонт дитсадків на Одещині виграла 20-річна студентка
Зазнав смертельного поранення під час виконання надважливого завдання. Згадаймо Олександра Скворцова
Зазнав смертельного поранення під час виконання надважливого завдання. Згадаймо Олександра Скворцова
«У туалет не могли вийти». Правозахисниця розповіла, як рідні рятують дітей, викрадених Росією
«У туалет не могли вийти». Правозахисниця розповіла, як рідні рятують дітей, викрадених Росією
Синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться аномальна спека
Синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться аномальна спека
Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня
Дощі з грозами та 31° тепла: прогноз погоди на 7 серпня
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
73K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
33K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
32K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
23K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua