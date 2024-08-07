Тендер на ремонт дитсадків на Одещині виграла 20-річна студентка

Як фізична особа-підприємиця Аміна Замфірова зареєструвалася лише 12 липня 2024 року

Це перші два тендери Аміни Замфірової. Невідомо, чи має 20-річна студентка хоч аби який досвід у проведенні ремонтів укриттів чи систем опалення

Сафʼянівська сільська рада в Ізмаїльському районі без використання електронної системи провела закупівлі з ремонту у двох дитячих садках. Обидва контракти дісталися «новонародженій» підприємиці Аміні Замфіровій, яка є студенткою третього курсу педуніверситету. Про це повідомляє «Антикорупційний вимір» з посиланням на Prozorro.

Управління освіти Сафʼянівської сільської ради 1 серпня уклало дві угоди з ремонту в яслах-садках громади майже на 1,25 млн бюджетних грн. Йдеться про роботи з підготовки до опалювального сезону та ремонту санвузла для ясел-садка «Джерельце» у селі Камʼянка, а також ремонт підвалу під укриття у закладі «Золотий ключик» у селі Сафʼяни.

В обох випадках чиновники самі обрали підрядника, без використання електронної системи. Тож обидва договори підписали з ФОП Аміна Костянтинівна Замфірова.

Як фізична особа-підприємиця Аміна Замфірова зареєструвалася лише 12 липня 2024 року. Проте це не завадило Управлінню освіти Сафʼянівської сільської ради в один день без конкуренції віддати їй два підряди загальною сумою майже 1,25 млн грн.

Чиновники Сафʼянівської сільської ради в Ізмаїльському районі провели закупівлі з ремонту у двох дитячих садках скриншот з сайту Прозорро

Невідомо, чи має 20-річна студентка хоч аби який досвід в проведенні ремонтів укриттів чи систем опалення.

Аміна Замфірова, яка виграла тендер на суму майже 1,25 млн грн, народилася у 2004 році скриншот з сайту Прозорро

У травні 2024 року Аміна Замфірова виступала на конференції Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Там вона представляла свою наукову роботу як студентка третього курсу спеціальності «політологія».

Нагадаємо, чиновник, який погоджував контракт про купівлю «яєць по 17», отримав нову посаду. Ростислава Замлинського, який обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту часів Резнікова, призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

Також правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн грн «Укрзалізниці». Сьогодні фігуранти справи отримали підозри. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).