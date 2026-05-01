Помідори в Україні подешевшали на 10% – і це ще не межа

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Українські тепличні комбінати входять в активну фазу сезону
Фото з відкритих джерел

EastFruit: виробники готові знижувати ціну далі, аби не накопичувати залишки

Оптові ціни на тепличні помідори в Україні впали в середньому на 10% порівняно з кінцем минулого робочого тижня – наразі комбінати пропонують їх по 130–160 грн/кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Чому дешевшають

Зниження цін зумовлене кількома чинниками одночасно. По-перше, вітчизняні стаціонарні тепличні комбінати активно нарощують обсяги відвантажень – дедалі більше господарств по всій країні входять в активну фазу реалізації продукції нового обороту. По-друге, попит у цьому сегменті помітно послабшав: оптові компанії та торговельні мережі уповільнили закупівлі. По-третє, стабільні поставки імпортних овочів продовжують тиснути на ціни. 

Виробники готуються поступатися

За словами учасників ринку, пропозиція вітчизняної продукції зростатиме й надалі – кожного дня нові господарства вливаються в реалізацію. Виробники вже дають зрозуміти: якщо темпи збуту не прискоряться, вони змушені будуть і далі знижувати ціни, аби не накопичувати нереалізовані залишки на складах.

Попри поточне здешевлення, тепличні помідори в Україні все одно залишаються помітно дорожчими, ніж рік тому, – в середньому на 73%. На це впливають зростання витрат на виробництво, нестача сезонних працівників і висока вартість енергоресурсів. Українська плодоовочева асоціація ще на початку року застерігала: дешевих овочів у сезоні 2026 року чекати не варто.

Нагадаємо, на початку квітня 2026 року «Главком» повідомляв, що ціни на тепличні помідори в Україні продовжували зростати навіть попри надходження перших партій від вітчизняних виробників. Тоді перші відвантаження йшли по 150–170 грн/кг – через несприятливі погодні умови та обмежені обсяги виробництва.

До слова, схожа ринкова динаміка спостерігалася й у сегменті тепличних огірків: у лютому 2026 року після тривалого зростання ціни на них також почали знижуватися через збільшення пропозиції нового обороту і слабкий попит з боку оптових покупців. 

