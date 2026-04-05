Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Ціни на помідори вже на 66% вищі, ніж торік

В Україні ціни на помідори продовжують зростати, навіть попри надходження на ринок перших партій тепличної продукції від вітчизняних виробників. Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit, пише «Главком».

За їхніми даними, цього тижня українські тепличні комбінати вже розпочали відвантаження томатів, однак обсяги поки залишаються невеликими. На ситуацію вплинули несприятливі погодні умови, через які виробництво обмежене.

Наразі перші партії тепличних помідорів пропонують за ціною 150-170 грн за кілограм ($3,43-$3,88). Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку минулого сезону. Водночас у 2025 році перші відвантаження українських тепличних томатів відбулися приблизно на півтора тижня пізніше, ніж цього року.

Попри появу локальної продукції, ключову частку пропозиції на ринку досі становлять імпортні овочі. Зокрема, томати з Туреччини продаються дешевше – у межах 130-150 грн за кілограм ($2,97-$3,43 долара) залежно від якості та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що суттєвого збільшення пропозиції українських тепличних томатів варто очікувати не раніше ніж за два тижні.

Раніше «Главком» писав, що у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Зокрема, Україна вже два роки поспіль є найбільшим у світі експортером замороженої малини, а обсяги постачання цієї ягоди за кордон і надалі збільшуються. Схожа ситуація і з лохиною: її виробництво зростає щороку, але український ринок уже майже насичений, тому фермери змушені шукати покупців за межами країни.

Водночас очікувати зниження цін не варто. У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод – бракує як кваліфікованих, так і сезонних працівників.

Читайте також:

Теги: ринок партії овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадяр, колишній союзник прем’єр-міністра Віктора Орбана, є найбільшою загрозою для його влади
Лідер угорської опозиції розповів про ставлення до РФ
Вчора, 18:59
За оцінками Сергія Салати, для запуску подібної ферми потрібно щонайменше 100 тисяч доларів інвестицій
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
4 квiтня, 20:15
Російські війська атакували торговельні павільйони та магазин
РФ вгатила по ринку: кількість поранених перевалила за два десятки, п’ятеро людей загинули
4 квiтня, 16:58
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
Ринок фруктів адаптується до умов війни
Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни
30 березня, 11:15
Прайс-кепи на поточному рівні забезпечують економічну доцільність імпорту електроенергії з ЄС у години дефіциту
Повернення низьких прайс-кепів може дестабілізувати ринок перед наступною зимою – ЗМІ
27 березня, 14:37
Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
22 березня, 18:44
Автівка Армані чудово збереглася
Розкішна автівка Джорджо Армані шукає свого власника: за скільки можна придбати
13 березня, 08:31
Кожен п’ятий новий онлайн-бізнес у РФ запустили саме китайські підприємці
Китайські підприємці захоплюють російський ринок – розвідка
11 березня, 11:37

Особисті фінанси

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua