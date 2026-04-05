В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Ціни на помідори вже на 66% вищі, ніж торік

В Україні ціни на помідори продовжують зростати, навіть попри надходження на ринок перших партій тепличної продукції від вітчизняних виробників. Про це повідомили аналітики проєкту East Fruit, пише «Главком».

За їхніми даними, цього тижня українські тепличні комбінати вже розпочали відвантаження томатів, однак обсяги поки залишаються невеликими. На ситуацію вплинули несприятливі погодні умови, через які виробництво обмежене.

Наразі перші партії тепличних помідорів пропонують за ціною 150-170 грн за кілограм ($3,43-$3,88). Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку минулого сезону. Водночас у 2025 році перші відвантаження українських тепличних томатів відбулися приблизно на півтора тижня пізніше, ніж цього року.

Попри появу локальної продукції, ключову частку пропозиції на ринку досі становлять імпортні овочі. Зокрема, томати з Туреччини продаються дешевше – у межах 130-150 грн за кілограм ($2,97-$3,43 долара) залежно від якості та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що суттєвого збільшення пропозиції українських тепличних томатів варто очікувати не раніше ніж за два тижні.

Раніше «Главком» писав, що у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Зокрема, Україна вже два роки поспіль є найбільшим у світі експортером замороженої малини, а обсяги постачання цієї ягоди за кордон і надалі збільшуються. Схожа ситуація і з лохиною: її виробництво зростає щороку, але український ринок уже майже насичений, тому фермери змушені шукати покупців за межами країни.

Водночас очікувати зниження цін не варто. У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод – бракує як кваліфікованих, так і сезонних працівників.