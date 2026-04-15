Експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі: що варто знати городникам

В Інституті картоплярства радять не садити картоплю щороку на одному місці та використовувати справжній насіннєвий матеріал

Українцям, які вирощують картоплю для власних потреб, варто передусім дотримуватися базових технологій посадки. Однією з найпоширеніших помилок є вирощування культури на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026».

За даними кандидатки біологічних наук, старшої наукової співробітниці Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталії Захарчук, що так звана беззмінна культура виснажує ґрунт і сприяє поширенню хвороб. В ідеалі картоплю потрібно повертати на ту саму ділянку лише через чотири-п’ять років. Водночас мінімальна перерва має становити хоча б три роки.

Ще одна поширена помилка – використання дрібних бульб як насіннєвого матеріалу. Науковиця наголошує: невелика картопля не є насіннєвою. Насіннєвим вважається лише той матеріал, який вирощений за спеціальною технологією з дотриманням насінницьких вимог.

Також Захарчук радить городникам своєчасно захищати рослини від шкідників і хвороб. Йдеться, зокрема, про колорадського жука, фітофтороз та альтернаріоз. Остання хвороба останніми роками стає дедалі небезпечнішою через зміну клімату й може призводити до значних втрат урожаю.

