Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі: що варто знати городникам

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Не вся картопля годиться для посадки
колаж: glavcom.ua

В Інституті картоплярства радять не садити картоплю щороку на одному місці та використовувати справжній насіннєвий матеріал

Українцям, які вирощують картоплю для власних потреб, варто передусім дотримуватися базових технологій посадки. Однією з найпоширеніших помилок є вирощування культури на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026».

За даними кандидатки біологічних наук, старшої наукової співробітниці Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталії Захарчук, що так звана беззмінна культура виснажує ґрунт і сприяє поширенню хвороб. В ідеалі картоплю потрібно повертати на ту саму ділянку лише через чотири-п’ять років. Водночас мінімальна перерва має становити хоча б три роки.

Ще одна поширена помилка – використання дрібних бульб як насіннєвого матеріалу. Науковиця наголошує: невелика картопля не є насіннєвою. Насіннєвим вважається лише той матеріал, який вирощений за спеціальною технологією з дотриманням насінницьких вимог.

Також Захарчук радить городникам своєчасно захищати рослини від шкідників і хвороб. Йдеться, зокрема, про колорадського жука, фітофтороз та альтернаріоз. Остання хвороба останніми роками стає дедалі небезпечнішою через зміну клімату й може призводити до значних втрат урожаю.

Раніше «Главком» писав, що робити після укусу кліща. В Україні кліщі є переносниками не лише кліщового енцефаліту та хвороби Лайма, але й низки інших небезпечних інфекцій. За словами заслуженої лікарки України, інфекціоністки Ольги Голубовської, після укусу кліща не варто робити одну з найпоширеніших помилок – нести його на аналіз.

Окремо Голубовська пояснила, як правильно видаляти кліща. Це можна зробити спеціальним засобами, ниткою або просто викручувати його. В жодному разі не поливати його олією, спиртом чи підпалювати. Адже так можна лише нашкодити собі.

Читайте також:

Теги: урожай овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua