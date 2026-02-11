Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
У 2026 році українцям варто готуватися не до сезонного здешевлення, а до стабільно високих цін на плодоовочеву продукцію
фото з відкритих джерел

У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод

У сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Про це заявляють в Українській плодоовочевій асоціації, пише «Главком». Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво.

За словами президента асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Зокрема, Україна вже два роки поспіль є найбільшим у світі експортером замороженої малини, а обсяги постачання цієї ягоди за кордон і надалі збільшуються. Схожа ситуація і з лохиною: її виробництво зростає щороку, але український ринок уже майже насичений, тому фермери змушені шукати покупців за межами країни.

Водночас очікувати зниження цін не варто. У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод – бракує як кваліфікованих, так і сезонних працівників. Через це господарства змушені або підвищувати зарплати, або вкладати кошти в механізацію, що також підвищує собівартість продукції.

Додатковий тиск на галузь створює нестабільна погода – посухи, зливи та інші кліматичні крайнощі. Щоб зберегти врожай, аграріям доводиться інвестувати в зрошення та захист рослин, а ці витрати зрештою закладаються в ціну для споживача.

Експерти наголошують: проблема не в тому, скільки овочів і фруктів зберуть, а в тому, чи вдасться їх вигідно продати, особливо з урахуванням дорогої логістики. Саме тому у 2026 році українцям варто готуватися не до сезонного здешевлення, а до стабільно високих цін на плодоовочеву продукцію.

Як повідомлялось, на полицях українських магазинів зростають ціни на деякі продукти. Зокрема, аналітики фіксують подорожчання овочів та фруктів. 

Читайте також:

Теги: продукти аграрії зниження цін фрукти овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 7-8 лютого
7 лютого, 07:00
Ярмаркові заходи проводяться з дотриманням вимог безпеки та чинних нормативних стандартів
Де купити свіжі продукти: графік продуктових ярмарків у Києві 4-8 лютого
2 лютого, 14:51
Клопотенко радить замочити м'ясо у ропу, це допоможе зберегти його свіжим
Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
31 сiчня, 16:49
Один огірок у банці об’ємом 300 мл становить 69 гривень
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
30 сiчня, 16:34
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
30 сiчня, 02:16
Попри погодні умови ярмарки залишаються важливим інструментом забезпечення мешканців міста якісною та доступною продукцією від вітчизняних виробників
Продуктові ярмарки у столиці 20-25 січня: повний розклад на тиждень
19 сiчня, 12:39
Ціна на нефасовані яйця у мережі «Велмарт»
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
12 сiчня, 16:42
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
12 сiчня, 14:52

Особисті фінанси

Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте: названо дату
Фінансова допомога для родин загиблих і зниклих безвісти захисників зросте: названо дату
За ким полюють роботодавці: експертка назвала професії, які в Україні стали найзатребуванішими
За ким полюють роботодавці: експертка назвала професії, які в Україні стали найзатребуванішими
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua