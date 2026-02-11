Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв

У 2026 році українцям варто готуватися не до сезонного здешевлення, а до стабільно високих цін на плодоовочеву продукцію

У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод

У сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Про це заявляють в Українській плодоовочевій асоціації, пише «Главком». Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво.

За словами президента асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Зокрема, Україна вже два роки поспіль є найбільшим у світі експортером замороженої малини, а обсяги постачання цієї ягоди за кордон і надалі збільшуються. Схожа ситуація і з лохиною: її виробництво зростає щороку, але український ринок уже майже насичений, тому фермери змушені шукати покупців за межами країни.

Водночас очікувати зниження цін не варто. У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод – бракує як кваліфікованих, так і сезонних працівників. Через це господарства змушені або підвищувати зарплати, або вкладати кошти в механізацію, що також підвищує собівартість продукції.

Додатковий тиск на галузь створює нестабільна погода – посухи, зливи та інші кліматичні крайнощі. Щоб зберегти врожай, аграріям доводиться інвестувати в зрошення та захист рослин, а ці витрати зрештою закладаються в ціну для споживача.

Експерти наголошують: проблема не в тому, скільки овочів і фруктів зберуть, а в тому, чи вдасться їх вигідно продати, особливо з урахуванням дорогої логістики. Саме тому у 2026 році українцям варто готуватися не до сезонного здешевлення, а до стабільно високих цін на плодоовочеву продукцію.

Як повідомлялось, на полицях українських магазинів зростають ціни на деякі продукти. Зокрема, аналітики фіксують подорожчання овочів та фруктів.