Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»

Повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень

Жорсткі прайс-кепи на ринку електроенергії можуть самі по собі формувати дефіцит ресурсу, навіть без зовнішніх факторів. Про це заявив колишній член правління НЕК «Укренерго» Андрій Немировський.

За його словами, якщо граничні ціни не покривають витрати на виробництво електроенергії, це автоматично робить ринок нефункціональним.

«Якщо цінові обмеження не покривають навіть вартості палива для виробництва електроенергії – це означає лише одне: такі обмеження є економічно неадекватними», – наголосив він.

Експерт підкреслює, що в таких умовах виробники фізично не можуть виходити на ринок, зокрема газова генерація, яка залишається поза балансом у більшість годин доби. У результаті система втрачає значну частину пропозиції.

«Не може існувати ринок, на якому виробник фізично не може запропонувати електроенергію споживачеві через встановлені державою цінові обмеження», – зазначив Немировський.

За його оцінкою, це призводить до адміністративно створеного дефіциту: обмежується як промисловість, так і населення, хоча технічно ресурс міг би бути доступним.

Немировський наголошує, що такі прайс-кепи фактично відрізають генерацію від ринку, порушують баланс попиту і пропозиції та підривають саму логіку ринкового ціноутворення в енергосистемі.

Раніше ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень, попри відсутність морозів і масованих атак ворога.