Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Немировський наголошує, що прайс-кепи фактично відрізають генерацію від ринку
фото: depositphotos.com

Повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень

Жорсткі прайс-кепи на ринку електроенергії можуть самі по собі формувати дефіцит ресурсу, навіть без зовнішніх факторів. Про це заявив колишній член правління НЕК «Укренерго» Андрій Немировський.

За його словами, якщо граничні ціни не покривають витрати на виробництво електроенергії, це автоматично робить ринок нефункціональним.

«Якщо цінові обмеження не покривають навіть вартості палива для виробництва електроенергії – це означає лише одне: такі обмеження є економічно неадекватними», – наголосив він.

Експерт підкреслює, що в таких умовах виробники фізично не можуть виходити на ринок, зокрема газова генерація, яка залишається поза балансом у більшість годин доби. У результаті система втрачає значну частину пропозиції.

«Не може існувати ринок, на якому виробник фізично не може запропонувати електроенергію споживачеві через встановлені державою цінові обмеження», – зазначив Немировський.

За його оцінкою, це призводить до адміністративно створеного дефіциту: обмежується як промисловість, так і населення, хоча технічно ресурс міг би бути доступним.

Немировський наголошує, що такі прайс-кепи фактично відрізають генерацію від ринку, порушують баланс попиту і пропозиції та підривають саму логіку ринкового ціноутворення в енергосистемі.

Раніше ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень, попри відсутність морозів і масованих атак ворога.

Читайте також

Київський КПК повернеться до повноцінної роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація
Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після обстрілу 3 квітня
3 квiтня, 15:56
Найбільше зросли запити на кшталт «впн скачать», «vpn» та «впн бесплатно»
Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років
31 березня, 04:47
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 
25 березня, 13:12
Металургійні підприємства в Україні працюють у складних умовах, наголошує експерт
Експортери тиснуть через суди, щоб заробляти на сірому експорті брухту – президент «Укрметалургпрому» 
24 березня, 19:27
Металурги просять уряд переглянути вимогу імпортувати 90% електроенергії через зростання витрат для промисловості
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
7 березня, 10:41
Впровадження обмежень розпочнеться поступово з 28 березня
Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей до 16 років
7 березня, 04:59
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
6 березня, 10:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 6 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 березня, 06:26
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 5 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
5 березня, 07:10

Економіка

Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги
Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
