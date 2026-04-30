Ціни на цибулю в Україні різко зросли: запаси виснажилися

За тиждень цибуля подорожчала в середньому на 40%, але досі на 68% дешевша, ніж рік тому

Вперше з початку лютого українські фермери підняли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Поштовхом стало сезонне виснаження запасів у господарствах та активізація оптових закупівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Цибуля подорожчала вперше за три місяці

Суттєвого зростання цін на ріпчасту цибулю в Україні не фіксувалося з середини травня 2025 року. Нова хвиля подорожчання, за даними щоденного моніторингу EastFruit, пов'язана з двома ключовими чинниками: запаси в місцевих господарствах добігають кінця, а оптові компанії різко збільшили закупівельну активність.

Станом на 30 квітня 2026 року фермери готові відвантажувати цибулю за ціною від 4 до 9 грн/кг, що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Попри стрімке зростання, у річному вимірі цибуля залишається значно дешевшою: порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на овочі нижчі в середньому на 68%.

Дефіцит якісного товару підігріває попит

Попит на цибулю залишається стабільно високим на тлі обмеженої пропозиції. Більшість господарств уже реалізували наявні запаси, а ті оператори ринку, які ще мають продукцію належної якості, налаштовані на подальше підвищення цін. Аналітики зазначають, що ситуація з якісним товаром є особливо гострою – значна частина решток врожаю не відповідає стандартам для тривалого зберігання.

Позитивна цінова динаміка, на думку учасників ринку, збережеться до масового надходження у продаж цибулі нового врожаю з місцевих господарств. Коли саме це відбудеться – залежатиме від перебігу польових робіт та погодних умов найближчих тижнів.

Нагадаємо, восени 2025 року на українському ринку фіксувалися рекордно низькі ціни на цибулю – продукт реалізовувався по 5–8 грн/кг, а закупівельна ціна нерідко опускалася нижче собівартості. Аналітики тоді попереджали: наддешеві овочі призведуть до скорочення посівних площ, і вже у 2026 році ринок отримає дефіцит пропозиції. Цей прогноз наразі починає справджуватися.

До слова, Українська плодоовочева асоціація ще на початку 2026 року попереджала, що дешевих овочів цього сезону чекати не варто – через нестачу працівників, складні погодні умови та зростання виробничих витрат.