Курс валют 21 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,22 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 21 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і євро подорожчали, а злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,22, євро – 51,30 грн, польського злотого – 12,05 грн. Долар виріс на 7 коп., євро піднявся на 1 коп., а злотий зменшився 3 коп.

Курс валют станом на 21 травня 2026 року