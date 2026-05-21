Курс валют 21 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 травня 2026 року
фото: glavcom.ua
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 21 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і євро подорожчали, а злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,22, євро – 51,30 грн, польського злотого – 12,05 грн. Долар виріс на 7 коп., євро піднявся на 1 коп., а злотий зменшився 3 коп.

Курс валют станом на 21 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,2271 51,3034 59,2510 12,0579 55,9695
Ощадбанк
 43,90 / 44,45 51,05 / 51,70 58,00 / 60,00 11,40 / 12,20 54,70 / 56,70
Приватбанк
 43,85 / 44,45 50,80 / 51,80 57,40 / 59,50 11,55 / 12,09 55,90 / 59,00
ПУМБ
  44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,88 / 12,18 -
monobank
 44,02 / 44,43 51,15 / 51,80 - - -
Райффайзен
 43,90 / 44,45 51,10 / 51,75 56,70 / 60,50 11,40 / 12,40 53,30 / 57,10
OTP Bank
 43,60 / 44,30 50,75 / 51,75 - - 55,50 / 56,45
Укрсиббанк
 43,85 / 44,40 50,85 / 51,75 57,55 / 59,90 - 54,65 / 56,65
* курс валют станом на 09:30 21 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

