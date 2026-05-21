Курс валют 21 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 21 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар і євро подорожчали, а злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,22, євро – 51,30 грн, польського злотого – 12,05 грн. Долар виріс на 7 коп., євро піднявся на 1 коп., а злотий зменшився 3 коп.
Курс валют станом на 21 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,2271
|51,3034
|59,2510
|12,0579
|55,9695
|
Ощадбанк
|43,90 / 44,45
|51,05 / 51,70
|58,00 / 60,00
|11,40 / 12,20
|54,70 / 56,70
|
Приватбанк
|43,85 / 44,45
|50,80 / 51,80
|57,40 / 59,50
|11,55 / 12,09
|55,90 / 59,00
|
ПУМБ
|44,00 / 44,60
|51,30 / 52,00
|58,60 / 60,00
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|44,02 / 44,43
|51,15 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,90 / 44,45
|51,10 / 51,75
|56,70 / 60,50
|11,40 / 12,40
|53,30 / 57,10
|
OTP Bank
|43,60 / 44,30
|50,75 / 51,75
|-
|-
|55,50 / 56,45
|
Укрсиббанк
|43,85 / 44,40
|50,85 / 51,75
|57,55 / 59,90
|-
|54,65 / 56,65
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
