Ціни на огірки знижуються: що стало причиною

Огірки продаються по 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали знижуватися. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає «Главком».

«Оператори ринку пов’язують цю ситуацію з незначним збільшенням пропозиції огірка нового обороту з місцевих господарств. Водночас споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. За інформацією експертів проєкту, на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції», – йдеться у повідомленні.

Продажі цих овочів наразі здійснюються в межах 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики наголошують, що ще одним вирішальним фактором зниження цін у цьому сегменті стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевого огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі.

«Варто зазначити, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року. Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого», – додається у заяві.

До слова, в Україні зафіксовано зростання цін на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах.