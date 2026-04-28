Свириденко запросила американські компанії відновлювати газову інфраструктуру України

Ростислав Вонс
Премʼєрка України зустрілася з міністром енергетики США
фото: Юлія Свириденко

Глава уряду наголосила на важливості розвитку співпраці між Україною та США в енергетичній сфері

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом під час Саміту ініціативи Тримор'я, який проходить у Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Політики обговорили питання щодо перебудови енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку.

«Для нас важливо, щоб Україна та США розвивали співпрацю в енергетичній сфері, зокрема через спільні проєкти з державною групою «Нафтогаз». Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокового співробітництва з метою модернізації та заміни застарілого обладнання», – каже вона.

За словами Свириденко, частина відповідних проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який невдовзі відзначатиме річницю створення.

До слова, Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, сформувавши базовий сценарій накопичення природного газу в підземних сховищах. Згідно з базовим сценарієм, до початку опалювального сезону в підземних сховищах газу (ПСГ) планується накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу.

Як повідомлялося, Україна та Болгарія домовилися про розвиток «Вертикального газового коридору» для посилення енергетичної безпеки країн Південно-Східної Європи та збільшення обсягів транспортування природного газу.

