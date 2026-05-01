Комуналка у травні 2026: що зміниться

Максим Бурич
Які зміни відбудуться з 1 травня 2026 року
У травні планується скасування пільг на світло та перерахунок субсидій

Травень 2026 року стане місяцем суттєвих змін у платіжках українців. Окрім традиційного сезонного зниження витрат на тепло, на споживачів чекає перегляд пільгових категорій електроенергії та автоматичне оновлення житлових субсидій на неопалювальний період? повідомляє «Главком».

Електроенергія: кінець пільгового тарифу на опалення

Найбільшу зміну відчують власники будинків та квартир з електроопаленням. З 1 травня припиняє дію зимовий тариф для домогосподарств, які офіційно обладнані електроопалювальними установками.

Якщо взимку такі споживачі платили 2,64 грн/кВт-год (при споживанні до 2000 кВт на місяць), то з 1 травня для них почне діяти загальний тариф – 4,32 грн/кВт-год.

Для тих, у кого встановлено двозонний лічильник, тариф у нічний час (з 23:00 до 07:00) залишається на рівні 2,16 грн/кВт-год (50% від базового).

Природний газ: продовження «Фіксованого» тарифу

Для переважної більшості побутових споживачів (понад 98%), які є клієнтами ГК «Нафтогаз України», ситуація залишається стабільною.

Компанія офіційно подовжила дію тарифу «Фіксований» до 30 квітня 2027 року. Вартість газу складатиме 7,96 грн за кубометр.

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін на газ, теплопостачання та гарячу воду для населення на час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Житлові субсидії: автоматичне перепризначення на літо

З 1 травня Пенсійний фонд проводить масовий перерахунок субсидій на неопалювальний сезон (травень – вересень). Водночас окремим категоріям громадян необхідно самостійно подати нову заяву – інакше вони ризикують залишитися без державної підтримки.

Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Для більшості отримувачів перепризначення відбувається автоматично – без особистого візиту до відомства. Умова одна: майновий стан і склад домогосподарства не змінювалися. Якщо ж зміни відбулись, про це слід повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Хто зобов'язаний подати нову заяву

Автоматичне перепризначення стосується не всіх. Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подати, якщо:

  • домогосподарство не отримувало субсидію взимку або її розмір становив 0 гривень;
  • особа орендує житло і самостійно оплачує комунальні послуги;
  • у помешканні фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
  • родина претендує на пільгу для придбання твердого палива, скрапленого або пічного газу;
  • серед членів домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Водопостачання та водовідведення

На відміну від газу, тариф на воду не підпадає під дію мораторію, проте його зміна потребує погодження з НКРЕКП.

У травні в окремих регіонах можливе точкове підвищення цін на воду, якщо відповідні рішення будуть ухвалені місцевими регуляторами. Втім, у більшості міст тарифи намагатимуться втримати на поточному рівні за рахунок місцевих бюджетів.

Вивезення сміття та утримання територій

Ці послуги встановлюються місцевими органами самоврядування. У травні можливі зміни вартості утримання будинків у тих ОСББ або керуючих компаніях, де були переглянуті контракти на обслуговування (ліфти, прибирання) або вивезення побутових відходів у зв'язку з подорожчанням пального.

Оскільки у травні світловий день довший, а потреба в опаленні зникає, це найкращий час для перевірки лічильників та передачі точних показників, аби уникнути переплат при автоматичних нарахуваннях за субсидіями.

Комуналка у травні 2026: що зміниться
Помідори в Україні подешевшали на 10% – і це ще не межа
День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів
Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки
