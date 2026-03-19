Ціни на газ у Європі різко зросли
Цього літа Європі доведеться купувати більше партій скрапленого природного газу
Ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Це посилило побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
У четвер ціни на еталонні ф'ючерси підскочили на 35%, перевищивши довоєнний рівень більш ніж удвічі. Ринок готується до тривалого збитку для цього важливого хабу СПГ, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок.
Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об’єктів з виробництва СПГ у промисловому містечку Рас-Лаффан зазнали ракетного удару, що «спричинило значні пожежі та великі додаткові збитки». Хоча постачання з цього заводу вже було припинено на початку цього місяця через війну, останні удари загрожують тим, що ціни на газ у Європі та Азії залишатимуться високими довше.
«Це може стати поворотним моментом для галузі СПГ, подібним до атаки на «Північний потік» або, можливо, навіть гіршим. Це раптове порушення роботи, і немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу найближчим часом», – сказала Сьюзан Сакмар, доцент Юридичного центру університету Х'юстона.
Газові об'єкти «Хабшан» в Абу-Дабі також були зупинені після того, як на них впали уламки від перехопленого ракетного удару. Президент США Дональд Трамп заявив, що США вживуть заходів у відповідь, якщо об'єкти СПГ у Катарі знову зазнають нападу.
Повні подробиці щодо масштабів збитків та термінів ремонту поки що невідомі. Хоча азіатські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-яке тривале переривання поставок призведе до скорочення глобального балансу пропозиції, що утримає ціни на високому рівні в усьому світі.
Для Європи, зокрема, ескалація конфлікту відбувається в складний час, оскільки регіон виходить із зими з вичерпаними запасами в резервуарах. Це означає, що цього літа їй доведеться купувати більше партій СПГ, щоб поповнити запаси, конкуруючи з покупцями з Азії за меншу кількість доступних ресурсів.
До слова, уряд Німеччини розглядає можливість створення стратегічного газового резерву на випадок зовнішніх надзвичайних ситуацій.
