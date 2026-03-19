Ціни на газ у Європі різко зросли

Ринок готується до тривалого збитку для цього важливого хабу СПГ, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок

Цього літа Європі доведеться купувати більше партій скрапленого природного газу

Ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Це посилило побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У четвер ціни на еталонні ф'ючерси підскочили на 35%, перевищивши довоєнний рівень більш ніж удвічі. Ринок готується до тривалого збитку для цього важливого хабу СПГ, який забезпечує близько п'ятої частини світових поставок.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об’єктів з виробництва СПГ у промисловому містечку Рас-Лаффан зазнали ракетного удару, що «спричинило значні пожежі та великі додаткові збитки». Хоча постачання з цього заводу вже було припинено на початку цього місяця через війну, останні удари загрожують тим, що ціни на газ у Європі та Азії залишатимуться високими довше.

«Це може стати поворотним моментом для галузі СПГ, подібним до атаки на «Північний потік» або, можливо, навіть гіршим. Це раптове порушення роботи, і немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу найближчим часом», – сказала Сьюзан Сакмар, доцент Юридичного центру університету Х'юстона.

Газові об'єкти «Хабшан» в Абу-Дабі також були зупинені після того, як на них впали уламки від перехопленого ракетного удару. Президент США Дональд Трамп заявив, що США вживуть заходів у відповідь, якщо об'єкти СПГ у Катарі знову зазнають нападу.

Повні подробиці щодо масштабів збитків та термінів ремонту поки що невідомі. Хоча азіатські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-яке тривале переривання поставок призведе до скорочення глобального балансу пропозиції, що утримає ціни на високому рівні в усьому світі.

Для Європи, зокрема, ескалація конфлікту відбувається в складний час, оскільки регіон виходить із зими з вичерпаними запасами в резервуарах. Це означає, що цього літа їй доведеться купувати більше партій СПГ, щоб поповнити запаси, конкуруючи з покупцями з Азії за меншу кількість доступних ресурсів.

До слова, уряд Німеччини розглядає можливість створення стратегічного газового резерву на випадок зовнішніх надзвичайних ситуацій.