Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Механізм працюватиме під час дії воєнного стану та шести місяців після його завершення
фото: Міненерго

Рішення було ухвалене як один з інструментів для виконання планів стійкості

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу захищеного споживача для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відтепер таким підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

«Достатньо відкрити спеціальний рахунок із визначеним режимом використання. За наявності такого спецрахунка і дотримання правил його використання підприємству не будуть відключати електроенергію та не обмежуватимуть її постачання», – пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як зазначається, механізм діятиме в період воєнного стану та шість місяців після його припинення. Він функціонуватиме паралельно із загальним порядком, забезпечить стабільну роботу критично важливих підприємств та створить додаткові інструменти для їх фінансової стійкості.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості заявив, що Україна змінила підхід до захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, зробивши основний акцент на укріпленні підстанцій. За його словами, держава переходить до так званого другого рівня захисту енергосистеми. Йдеться про додаткове укріплення критичних об’єктів, насамперед підстанцій, які останнім часом стали ключовою ціллю російських атак.

До слова, Україна пропонує європейським партнерам свій практичний досвід захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. На тлі повномасштабної війни Москва розширює інструменти впливу, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергосистеми, що створює ризики і для країн ЄС.

Бізнес

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital

