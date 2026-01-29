Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ціни на газ: чи зміниться тариф з 1 лютого
«Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків

У лютому 2026 року споживачі газу, які є клієнтами «Нафтогазу», сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Ціна є актуальною до 30 квітня 2026 року.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас «Нафтогаз» закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. «Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури. Вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати», – наголосив президент.

Раніше оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

