Довічне утримання Ющенка. Стало відомо, скільки держава тратить коштів на третього президента

Експрезидент користується низкою державних пільг та гарантій: від автівок – до покоївок

Третій президент України Віктор Ющенко після завершення своєї каденції на посаді глави держави у лютому 2010 року дотепер користується низкою державних пільг та гарантій. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави».

Щомісячно колишньому президенту виплачується 28 тис. грн довічного грошового утримання. Цю суму закладено за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та Офісу президента».

Також держава фінансує апарат для забезпечення діяльності експрезидента. Ідеться про двох помічників Віктора Ющенка. Їхню оплату праці врегулювала постанова Кабміну від 24 грудня 2019 року №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

«Місячні видатки на оплату праці помічників Віктора Ющенка складають 32 272,42 грн (заробітна плата – 26 452,80 грн та нарахування єдиного соціального внеску – 5 819,62 грн)», – зазначено у відповіді Державного управління справами.

Крім того, державна організація «Автобаза Державного управління справами» забезпечує транспортне обслуговування Віктора Ющенка. Зокрема, за ним закріплено два транспортних засоби, які обслуговують чотири водії, які отримують зарплату з бюджету. При цьому Державне управління справами не стало розкривати деталі про розмір зарплатні водіїв третього президента.

Нагадаємо, що спеціально для експрезидента Віктора Ющенка його наступник Віктор Янукович видав Указ від 12 березня 2010 року №349 «Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка». Цей документ містив гриф обмеження доступу «Для службового користування» і був закритий від публічного доступу. Лише у квітні 2015 року тодішній президент Петро Порошенко зняв гриф обмеження доступу.

Отже, указ Януковича передбачає для Віктора Ющенка щомісячне грошове утримання у розмірі місячного фонду оплати праці президента України; створення апарату у кількості трьох осіб (радник і два помічники). Фінансове забезпечення роботи апарату здійснюється Державним управлінням справами.

Також Янукович спочатку на 18 місяців надав у користування Ющенку дачу №29 будинку відпочинку «Конча-Заспа» з необхідними обслуговуванням та охороною. А потім довічно закріпив за третім президентом користування дачею №2а будинку відпочинку «Конча-Заспа», утримання якої повісив на державу.

Крім того, за Віктором Ющенком закріплено охорону; два автомобілі і чотири водії; за експрезидентом та його дружиною – побутове обслуговування (один кухар, дві покоївки і два офіціанти), медичне та санаторно-курортне обслуговування закладами Державного управління справами.

До слова, 23 лютого український політик та третій президент України Віктор Ющенко відсвяткував 71-й день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року.